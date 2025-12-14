Potenciālie karavīri, Krievija.
Kremlis sviesta vietā izvēlējās ieročus: valsts radio pārsteidzoši atklāti paskaidro krieviem, kāpēc viņi ir ubagi 0

16:23, 14. decembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Krievijas valsts radio negaidīti atzina, ka nabadzība valstī ir tieši saistīta ar agresiju pret Ukrainu, dialog.ua.

Kremļa propagandisti izdarīja vēl vienu šokējošu atzīšanos. Viņi paskaidroja, ka nabadzība valstī ir tiešas sekas karam pret Ukrainu, krieviem būs jāturpina ietaupīt. Tiešraides laikā radiostacijā Komsomolskaya Pravda vadītājs Ivans Pankins vērsa uzmanību uz valsts sektora darbinieku hroniski zemajiem ienākumiem un akūtu personāla trūkumu.

Viņš sacīja, ka Krievijā ir liels pieprasījums pēc ārstiem, tiesībsargājošajiem darbiniekiem, komunālajiem darbiniekiem, elektriķiem un sētniekiem, taču algas šajās profesijās joprojām ir ārkārtīgi zemas.

Pankins tieši jautāja, kāpēc cilvēki, bez kuriem pilsētu un sociālo sistēmu darbība nav iespējama, turpina saņemt niecīgu naudu un kā varas iestādes gatavojas atrisināt personāla krīzi.

Uzaicinātā ekonomikas novērotāja Dmitrija Prokofjeva atbilde bija rets atklātības piemērs Krievijas ēterā.

“Viņi saņem maz nevis tāpēc, ka valdība ir mantkārīga, bet tāpēc, ka valdība saprot, ka, lai veikaliem būtu pilni plaukti, daļai iedzīvotāju nevajadzētu to visu iegādāties,” sacīja eksperts.

Viņš atgādināja, ka valstī ir prioritāra nozare, kurai valsts tērē līdzekļus bez jebkādiem ierobežojumiem, nodrošinot visaugstākās algas un pilnīgu problēmu neesamību ar finansējumu. Acīmredzot mēs runājam par militāro sfēru un visu, kas ar to saistīts. “Lai tie, kas tur strādā, varētu to visu patērēt, pārējiem ir jāietaupa,” sacīja Prokofjevs.

Faktiski valsts radio ēterā tika atzīts, ka visi Krievijas finanšu resursi ir koncentrēti ap karu un aizsardzības kompleksu, bet civilais sektors ir apzināti virzīts nabadzībā. Tāpat, pēc Prokofjeva domām, izriet, ka Krievijas rūpniecība pašreizējā stāvoklī nespēj izturēt augstu patērētāju pieprasījumu.

