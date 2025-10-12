Ķīnieši pūļiem vien dodas precībās. Prese slavē krievietes kā ideālas līgavas – baltas un laimīgas 0
Ķīnā vīriešu skaits pārsniedz sieviešu skaitu, tāpēc viņi arvien vairāk sāk meklēt sievas citās valstīs. Krievijas Valsts domes deputāti baidās, ka, Krievijai ieviešot savstarpēju bezvīzu režīmu ar Ķīnu, var sagaidīt līgavaiņu pieplūdumu no Debesu impērijas.
Krievijas Zinātņu akadēmijas pētījums atklājis, ka krievu sievietes patiešām arvien biežāk precas ar ķīniešu vīriešiem. Šajā gadījumā pastāv vismaz zināma garantija, ka Putins neupurēs vīru kara un nāves dievam. Tāpēc krievietes pārceļas uz Ķīnu, atstājot savas valsts deputātus ar saviem plāniem ražot lielgabalu gaļu vienus.
Ķīnā dzimumu attiecība ir nopietna problēma, ko izraisījusi līdzšinējā “vienas bērna politika” (līdz 2015. gadam), kultūras preferences dēliem un selektīva abortēšana. Saskaņā ar 2020. gada pārbaudi Ķīnā, valstī ir aptuveni par 35-40 miljoniem vairāk vīriešu nekā sieviešu. Tas veicina laulību migrāciju, kad Ķīnas vīrieši meklē partneres ārzemēs, tostarp Krievijā, Ukrainā un Dienvidāzijas valstīs.
Tikmēr Krievijas austrumu reģionos trūkst vīriešu, tāpēc Ķīnas strādnieku pieplūdums veicina jauktās laulības. Tomēr tas brīdina par sarežģījumiem: “Krievijas sievietes bieži apprec Ķīnas vīriešus cerībā uz ekonomisku labklājību, taču labklājība patiesībā krītas,” raksta izdevums Sri Lanka Guardian.
Citviet mediji vēstī, ka Ķīnas prese attēlo Krievijas sievietes kā ideālas līgavas – baltas, laimīgas un mazāk emancipētas, jo laulību izmaksas Ķīnā (līgavas cena, māja, auto) sasniedz simtiem tūkstošu juaņu – pūra prasības turpina pieaugt, pat lauku kāzām bieži prasot dāvanas vērtībā līdz 600 000 juaņiem.
Šis disbalanss, kopā ar mainīgajām sociālajām dinamikām – vairāk izglītotas, finansiāli neatkarīgas Ķīnas sievietes, kas retāk gatavas precēties – ir veicinājis ķīniešu aizplūšanu. Daudzi meklē līgavas Krievijā, kur, pēc aplēsēm, ir aptuveni desmit miljoni vairāk sieviešu nekā vīriešu.
Neskatoties uz kritiku, dati liecina, ka transnacionālās laulības ir stabili pieaugušas, lai gan tika mazliet apturētas COVID-19 pandēmijas dēļ. Krievijā un tās austrumu reģionos, kur nabadzība vēsturiski ir mudinājusi sievietes meklēt partnerus ārzemēs, Ķīnas strādnieku pieplūdums ir novedis pie vairākām robežu šķērsojošām savienībām.
Ķīna no 15. septembra piedāvā bezvīzu ceļošanu parasto pasu turētājiem no Krievijas, lai gan maksimālais ieceļošanas periods Pekinā ir 30 dienu. Pēc Ķīnas lēmuma izmēģinājuma kārtā atļaut bezvīzu ceļošanu krieviem prezidents Vladimirs Putins ir paziņojis, ka Maskava “atbildēs uz šo draudzīgo žestu”, ziņo aģentūra Reuters.
