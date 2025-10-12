VIDEO. Vai uzdrošinātos? Ķīna atklāj pasaulē augstāko lēcienu ar gumiju – 625 metrus virs bezdibeņa! 0
Kā iepriekš vēstījām, Ķīna braucējiem atklājusi pasaulē augstāko tiltu. Taču tas nav viss – tajā izveidota arī kafejnīca ar stikla grīdu un iespējams nolēkt ar gumiju.
Drosminieki var mesties brīvā kritienā no 625 metru augstuma virs Beipanas upes, kas plūst dziļi lejā kanjonā.
Lēciens no šāda augstuma nav lēts prieks – aptuveni 420 ASV dolāri par vienu iespēju izjust gravitācijas spēku pilnā jaudā. Bet, kā daudzi atzīst pēc video noskatīšanās, pat par šo summu nekad nesadūšotos lēkt.