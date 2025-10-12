VIDEO. Vai uzdrošinātos? Ķīna atklāj pasaulē augstāko lēcienu ar gumiju – 625 metrus virs bezdibeņa! 0

LA.LV
18:56, 12. oktobris 2025
Stāsti Pieredze

Kā iepriekš vēstījām, Ķīna braucējiem atklājusi pasaulē augstāko tiltu. Taču tas nav viss – tajā izveidota arī kafejnīca ar stikla grīdu un iespējams nolēkt ar gumiju.

Reklāma
Reklāma
Viedoklis
Aplūkojot nošauto Modra suņu bildes vērīgāk, vairāki elementi tajās šķiet aizdomīgi… 204
Tavs totēma dzīvnieks pēc dzimšanas mēneša: ko tas atklāj par tevi?
Kokteilis
Četri zīlnieki izteica vienu un to pašu biedējošo prognozi par 2025. gada beigām
Lasīt citas ziņas

Drosminieki var mesties brīvā kritienā no 625 metru augstuma virs Beipanas upes, kas plūst dziļi lejā kanjonā.

Lēciens no šāda augstuma nav lēts prieks – aptuveni 420 ASV dolāri par vienu iespēju izjust gravitācijas spēku pilnā jaudā. Bet, kā daudzi atzīst pēc video noskatīšanās, pat par šo summu nekad nesadūšotos lēkt.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
VIDEO. “Es mīlu savu māti Latviju, bet mūsu attiecības ir kā toksiskā ģimenē!” Jurģis Liepnieks par sāpēm, mīlestību un cerību dzimtenei
Kokteilis
VIDEO. “Vau!” Kambalas ieskatās nākotnē ar Taro kāršu palīdzību; atklājas negaidīti vēstījumi
RAKSTA REDAKTORS
VIDEO. “Kā kāzās, tikai kanalizācijai!” Mālpilī šoferis pie sava auto piekabina pasaulē garāko cauruli
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.