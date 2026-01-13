VIDEO. “Pedofils, izvarotājs un sliktākais cilvēks pasaulē,” Holivudas superzvaigzne Rufalo Trampam velta skarbus vārdus 0
Tikko notikušajā “Zelta globusa” ceremonijā nepamanīta nepalika aktiera Marka Rufalo sniegtā intervija, kurā viņš ASV prezidentu Donaldu Trampu nosauc par sliktāko cilvēku pasaulē.
Aktierim jautāja par viņa piespraudi ar uzrakstu “Be Good” (“Esi labs”), un viņš atbildēja, ka to piespraudis par godu Renē Nikolai Gudai, kuru nošāva ICE aģents. Mums ir viceprezidents, kurš melo par notiekošo. Mēs atrodamies kara vidū ar Venecuēlu, kurā mēs nelikumīgi iebrukām. Tramps pasaulei saka, ka starptautiskās tiesības viņam nav svarīgas. Vienīgais, kas viņam ir svarīgs, ir viņa paša morāle.
Ja mēs paļaujamies uz šī kunga morāli visspēcīgākajā valstī pasaulē, tad mēs visi esam lielās nepatikšanās.”
Mark Ruffalo telling USA Today that the black-and-white pin he's wearing was in honor of Renee Good. He also speaks out against the war in Venezuela and calls Trump a pedophile and a rapist, 'the worst human being'
— Raider (@iwillnotbesilenced.bsky.social) January 12, 2026 at 4:54 AM