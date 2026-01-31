VIDEO. Pirmo reizi vēsturē krievu karavīri padodas Ukrainas kaujas robotam 0
Ukrainas frontes līnijā fiksēts līdz šim bezprecedenta notikums – vairāki Krievijas karavīri aktīvas kaujas laikā padevušies bruņotam Ukrainas sauszemes kaujas robotam.
Videoieraksts, kas strauji izplatījies sociālajos tīklos, parāda brīdi, kad trīs krievu karavīri sniegotā laukā guļ uz zemes, kamēr tiem tuvojas bezpilota kaujas iekārta ar ložmetēju.
Kad robots pietuvojās, tas karavīriem lika piecelties, paceļot rokas virs galvas, un doties tam pretī. Viens no kareivjiem bija asinīm notraipīts, taču visi trīs izskatījās acīmredzami izbiedēti. Pēc pavēļu izpildes viņi atkal nogūlās uz zemes, pilnībā pakļaujoties Ukrainas spēku kontrolei.
Padošanās panākta ar attālināti vadāmu Ukrainā ražotu kaujas robotu Droid TW-7.62, kas paredzēts izlūkošanas un triecienoperācijām. Tas uzstādīts uz NUMO platformas un aprīkots ar attālināti vadāmu 7,62 mm ložmetēju. Sistēmu izstrādājis Ukrainas aizsardzības uzņēmums “DevDroid”, un tā papildus aprīkota ar mākslīgā intelekta elementiem mērķu noteikšanai, izsekošanai un uguns vadībai.
Kā ziņo “Daily Mail”, šis ir pirmais zināmais gadījums, kad sauszemes kaujas robots ne tikai piedalās kaujā, bet arī veiksmīgi piespiež pretinieka karavīrus padoties. Visa operācija tika novērota arī ar gaisa bezpilota lidaparāta palīdzību.
Video spilgti ilustrē, cik strauji karš Ukrainā maina mūsdienu karadarbības taktiku. Roboti un droni arvien biežāk aizvieto kājniekus izlūkošanas, uzbrukuma un pat ievainoto evakuācijas uzdevumos, samazinot Ukrainas karavīru zaudējumus un vienlaikus saglabājot spiedienu uz Krievijas pozīcijām.
Līdzīgi gadījumi jau iepriekš fiksēti, piemēram, pērnā gada vasarā Harkivas apgabalā, kad Krievijas karavīri padevās pēc uzbrukuma, ko veica tikai FPV droni un sauszemes robotizētās platformas. Toreiz Ukrainas spēki to nosauca par pirmo pilnībā ar bezpilota sistēmām veiktu uzbrukumu, taču šoreiz notikums ir dokumentēts īpaši skaidri.
Eksperti norāda, ka šādi incidenti iezīmē jaunu ēru karadarbībā, kur tehnoloģijas ne tikai papildina cilvēku, bet arī spēj patstāvīgi ietekmēt pretinieka morāli un pieņemt taktiski izšķirošus lēmumus kaujas laukā.