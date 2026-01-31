“Nav sevišķi ērts un patīkams lietošanā.” Speciālists skaidro, kādi risinājumi dzimumdzīves problēmu ārstēšanai pieejami vīriešiem 0
Andrologs un urologs Andris Ābele, viesojoties TV24 raidījumā “Dr.Apinis”, uzsvēra, ka dzimumdzīvei ir jābūt regulārai. Regulāra dzimumdzīve ir būtiska, jo tieši tā palīdz uzturēt normālu vīrieša seksuālo funkciju, un problēmu ignorēšana situāciju tikai pasliktina.
Tomēr viņš arī minēja, ka seksuālās veselības problēmas ir pāra, nevis tikai viena partnera jautājums. Risinājumu meklēšanā būtu jāiesaistās abiem – arī sievietēm.
Kādi ārstēšanas risinājumi pieejami vīriešiem, par to plašāk uzziniet pievienotajā video!