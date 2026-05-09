Rajevs par “lielo uzbrukumu” frontē: Kāpēc neviens vēl nezina tā īsto virzienu? 0
Pašreizējā situācija frontē raksturojama kā gaidīšanas periods, kurā iezīmējas skaidri lokāli karstie punkti, taču trūkst kopējas izpratnes par stratēģisko virzību. Atsevišķos rajonos, piemēram, Konstantinovkā un Kupjanskā notiek aktīva karadarbība.
Šajās vietās Krievijas armijas taktiskā ideja un mērķi ir skaidri nolasāmi. Tas savukārt ļauj Ukrainas spēkiem izveidot konkrētus pretplānus, lai efektīvi pretotos šiem uzbrukumiem.
I. Rajevs, IeM parlamentārais sekretārs, NBS rezerves pulkvedis, TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” uzsver, ka, neskatoties uz lokālajām cīņām, joprojām nav vienotas izpratnes par to, kur tieši varētu notikt lielais uzbrukums. Informācija, kas parādās neatkarīgos avotos vai ko pauž pati Ukrainas puse, ir jāvērtē kritiski.
Maldināšana kā prioritāte – kara laikā galvenais uzdevums ir pretinieka maldināšana. Informāciju medijos nevajadzētu pieņemt par “tīru patiesību”. Daudz kas no tā, ko Ukrainas puse saka saziņas līdzekļos, ir apzināti domāts Krievijas puses maldināšanai.
Ilūziju radīšana – stratēģijas mērķis ir radīt pretiniekam ilūziju par Ukrainas plāniem, lai brīdī, kad Krievija attiecīgi reaģē uz šo dezinformāciju, Ukrainas spēki varētu īstenot operācijas pilnīgi pretējā virzienā.