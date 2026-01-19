Vladimirs Putins
16:05, 19. janvāris 2026
Krievijas diktators Vladimirs Putins pa diplomātiskajiem kanāliem no ASV saņēmis uzaicinājumu piedalīties ASV prezidenta Donalda Trampa veidotajā Gazas Miera padomē, pirmdien paziņojis Kremlis.

“Mēs pašlaik izskatām visas šī piedāvājuma detaļas un ceram, ka mums izdosies nodibināt kontaktu ar amerikāņu pusi, lai noskaidrotu visas nianses,” paziņoja Kremļa preses pārstāvis Dmitrijs Peskovs.

Vienlaikus Kremļa diktatora pārstāvis paziņoja, ka Krievija nekomentēs savu nostāju Grenlandes jautājumā, paužot atbalstu Donalda Trampa rīcībai un nekomentēs apgalvojumus par Krievijas interesēm salā. Pēc amatpersonas teiktā, Kremlis piekritīs, “ja ASV atrisinās Grenlandes īpašumtiesību jautājumu, tad Donalds Tramps ieies pasaules vēsturē”, vēsta dialog.ua.

Kremļa preses dienesta vadītājs pieminēja arī Venecuēlu, norādot, ka Vladimirs Putins pašlaik neplāno runāt ar Delsiju Rodrigesu.

Krievija uztur kontaktus ar Izraēlu, Palestīniešu pašpārvaldi un palestīniešu grupējumu “Hamās”, ko ASV, Eiropas Savienība (ES) un citas valstis uzskata par teroristu organizāciju.

Maskavā šāds uzaicinājums tika uzņemts atzinīgi, jo Krievija jau sen sevi uzskata par nozīmīgu spēlētāju Tuvajos Austrumos

un turpina īstenot savas ģeopolitiskās intereses šajā reģionā. Turklāt šis solis tiek uzskatīts arī par netiešu atbalstu Putinam, piedāvājot zināmu iespēju izkļūt no izolācijas, neskatoties uz to, ka Krievija turpina karu pret Ukrainu.

Uzaicinājumu iesaistīties “miera padomē” saņēmis arī Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdoans, Ēģiptes prezidents Abdelfatahs as Sisi un Argentīnas prezidents Havjers Milei.

Tramps pagājušo ceturtdien paziņoja par Miera padomes izveidošanu,

kas ir svarīgs elements ASV atbalstītā Gazas joslas miera plāna otrajā posmā.

Piektdien Tramps iecēla ASV valsts sekretāru Marko Rubio un bijušo Lielbritānijas premjerministru Toniju Blēru par Gazas Miera padomes locekļiem dibinātājiem.

Tramps, kas pats vadīs šo padomi, iecēlis starp tās septiņiem locekļiem dibinātājiem arī savu īpašo sūtni Stīvu Vitkofu, savu znotu Džeredu Kušneru un Pasaules Bankas prezidentu Adžaju Bangu.

Miera padome pārraudzīs ekspertu komiteju, kurai uzdots pārvaldīt Gazas joslu pēc kara beigām.
