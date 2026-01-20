Tramps to dara jau veselu gadu, bet Eiropas Savienība tikai tagad sāk to saprast… 0

LA.LV
19:46, 20. janvāris 2026
Ziņas Ārzemēs

TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu”, Saeimas deputāts (frakcijām nepiederošs), IeM parlamentārais sekretārs, NBS rezerves pulkvedis Igors Rajevs pauda viedokli, ka tieši ASV prezidents Donalds Tramps ir bijis miera sarunu iniciators un procesa uzsācējs saistībā ar karu Ukrainā.

“ASV prezidents ir smagi garīgi slims, un tas apdraud mūsu visu dzīvības” – pasaulē izskan bažas par Trampa piemērotību prezidenta amatam 123
FOTO. “Neviens tā neģērbjas pat uz rajona tiesu!” Kultūras ministrijas pārstāve, aizstāvot krievu valodu sabiedriskajā medijā, Satversmes tiesā ierodas kolorītā apģērbā 11
“To Mieriņu galvenais turēt pa gabalu no narkotikām,” ļaudis soctīklos metas nopelt Saeimas priekšsēdētājas paraksta izmēģinājumu 218
Lasīt citas ziņas

Rajevs norādīja, ka Tramps jau aptuveni gadu aktīvi nodarbojas ar miera regulēšanas jautājumiem, kamēr Eiropas Savienība, viņaprāt, tikai pēc četriem gadiem sākusi apzināties nepieciešamību iesaistīties miera panākšanas procesā. Viņš uzsvēra, ka mieru nav iespējams panākt, ja sarunas notiek tikai ar vienu karojošo pusi.

“Lai cik otra puse nebūtu riebīga vai nepatīkama, ar viņu runāt vajag,” sacīja Rajevs, piebilstot, ka pretējā gadījumā paliek tikai divi scenāriji – vai nu pretinieks tiek iznīcināts, vai arī tiek panākta tādā situācija, ka pats pretinieks lūdz pārtraukt karadarbību.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Liktenis vai nejaušība? Uldis Dumpis ar sievu kādā picērijā dalās noslēpumā un pārsteidz īpašniekus
Kokteilis
Kaspars Kambala publiski paņirgājas par šovmeņiem Edgaru Bāliņu un Jāni Krīvēnu
VIDEO. Putins nofilmējies maizes ceptuves reklāmā. Nē, tas nav mākslīgais intelekts

Rajevs skaidroja, ka, ja netiek īstenots neviens no šiem scenārijiem, sarunas ir neizbēgamas. Viņš vērsa uzmanību uz to, kādas darbības šobrīd īsteno ASV pret Krieviju – Krievijai naftas cenas iet lejā, Krievijas ēnu flotes kuģi tiek izķerti un konfiscēti, Tramps runā par jaunu sankciju pakešu ieviešanu.

“Krievi lien runāt uz vēdera pie visiem un meklē sev sabiedrotos,” norādīja Rajevs, uzsverot, ka Krievijas rīcība liecina par pieaugošu spiedienu un vājinātu starptautisko pozīciju.

Plašāk skaties pievienotajā video!

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Tramps ir ļoti dusmīgs: par kādu lielu kļūdu Putins varētu samaksāt?
Vēstures profesors iezīmē vienīgo scenāriju, kad Rietumu garantijas Ukrainai darbosies
Militārais eksperts: Putina “trumpis” var nostrādāt pret viņu pašu – tas Krieviju nogremdēs, nevis glābs
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.