Tramps to dara jau veselu gadu, bet Eiropas Savienība tikai tagad sāk to saprast… 0
TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu”, Saeimas deputāts (frakcijām nepiederošs), IeM parlamentārais sekretārs, NBS rezerves pulkvedis Igors Rajevs pauda viedokli, ka tieši ASV prezidents Donalds Tramps ir bijis miera sarunu iniciators un procesa uzsācējs saistībā ar karu Ukrainā.
Rajevs norādīja, ka Tramps jau aptuveni gadu aktīvi nodarbojas ar miera regulēšanas jautājumiem, kamēr Eiropas Savienība, viņaprāt, tikai pēc četriem gadiem sākusi apzināties nepieciešamību iesaistīties miera panākšanas procesā. Viņš uzsvēra, ka mieru nav iespējams panākt, ja sarunas notiek tikai ar vienu karojošo pusi.
“Lai cik otra puse nebūtu riebīga vai nepatīkama, ar viņu runāt vajag,” sacīja Rajevs, piebilstot, ka pretējā gadījumā paliek tikai divi scenāriji – vai nu pretinieks tiek iznīcināts, vai arī tiek panākta tādā situācija, ka pats pretinieks lūdz pārtraukt karadarbību.
Rajevs skaidroja, ka, ja netiek īstenots neviens no šiem scenārijiem, sarunas ir neizbēgamas. Viņš vērsa uzmanību uz to, kādas darbības šobrīd īsteno ASV pret Krieviju – Krievijai naftas cenas iet lejā, Krievijas ēnu flotes kuģi tiek izķerti un konfiscēti, Tramps runā par jaunu sankciju pakešu ieviešanu.
“Krievi lien runāt uz vēdera pie visiem un meklē sev sabiedrotos,” norādīja Rajevs, uzsverot, ka Krievijas rīcība liecina par pieaugošu spiedienu un vājinātu starptautisko pozīciju.
Plašāk skaties pievienotajā video!