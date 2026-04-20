VIDEO. Rīgā fiksēti rupji ātruma pārkāpumi – vairākiem autovadītājiem atņemtas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības

20. aprīlis 2026
Aizvadītajā nedēļā Latvijā norisinājās Eiropas ceļu policijas tīkla ROADPOL akcija “Atļautā braukšanas ātruma kontroles nedēļa”, kuras laikā Valsts policija fiksējusi vairākus īpaši rupjus pārkāpumus.

Likumsargi konstatējuši gadījumus, kad autovadītāji apdzīvotās vietās pārsnieguši atļauto ātrumu pat par vairāk nekā 60 km/h. Par šādiem pārkāpumiem piemēroti ne vien ievērojami naudas sodi, bet arī atņemtas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības.

Īpaši izceļas 13. aprīļa vakars Rīga, kur uz Kārļa Ulmaņa gatve fiksēti divi smagi pārkāpumi. Kāds “Porsche” vadītājs traucies ar 168 km/h vietā, kur atļauti 90 km/h, savukārt “Mitsubishi” šoferis tajā pašā posmā pārsniedzis ātrumu līdz 163 km/h. Abiem piemēroti ievērojami sodi – attiecīgi 1400 un 1050 eiro –, kā arī atņemtas vadīšanas tiesības: vienam uz 12, otram uz deviņiem mēnešiem.

Nākamajā dienā, 14. aprīlī, uz Krasta iela likumsargi apturēja “BMW” vadītāju, kurš pie atļautajiem 50 km/h brauca ar 125 km/h. Pārbaudē atklājās vēl kāds nopietns pārkāpums – vadītājam nemaz nebija transportlīdzekļa vadīšanas tiesību. Par ātruma pārsniegšanu viņam piemērots 1500 eiro sods un aizliegums iegūt tiesības uz 12 mēnešiem, bet par braukšanu bez tiesībām – vēl 300 eiro sods.

Tajā pašā dienā uz Vienības gatve un atkārtoti uz Kārļa Ulmaņa gatves fiksēti vēl divi “BMW” vadītāji, kuri apdzīvotā vietā braukuši attiecīgi ar 115 km/h un 117 km/h. Abiem piemērots 1040 eiro sods un transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšana uz deviņiem mēnešiem.

Valsts policija atgādina, ka atļautā braukšanas ātruma pārsniegšana būtiski palielina ceļu satiksmes negadījumu risku un to smagumu, aicinot autovadītājus ievērot noteikumus un izvēlēties drošu braukšanas ātrumu.

