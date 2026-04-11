VIDEO. Sācies medņu riesta laiks: mežā fiksēta tēviņa “uzstāšanās” 0

23:12, 11. aprīlis 2026
AS “Latvijas valsts meži” informē, ka Latvijas mežos sācies viens no iespaidīgākajiem pavasara dabas procesiem – medņu riesta laiks.

Mežierīcības meistars Ivars Treimanis mežā sastapis medņa tēviņu riesta laikā. Par to liecināja putna raksturīgā uzvedība – ritmiski vokalizācijas elementi jeb klikšķināšana, kā arī vizuāla demonstrācija: pacelta galva, uzpūsts kakla apspalvojums un izplesta aste.

Šāda secīga klikšķināšana ir tipiska tēviņa rīcība, lai iezīmētu savu teritoriju un piesaistītu mātīti. Parasti tas notiek rīta vai krēslas stundās.

Arī apkārtējā vide – skraja zemsedze un atklāti zāļu laukumi – atbilst medņu tradicionālajām riesta vietām, kur šie putni ik pavasari pulcējas.

Medņu riests Latvijā ierasti norisinās no aprīļa vidus līdz maija beigām. Šajā laikā vistas pārsvarā uzturas kokos, savukārt gaiļi uz zemes demonstrē savas “dejas”, cenšoties piesaistīt uzmanību.

