“Tev nebūs nokaut!” Patriarhs Kirils “skalo” krieviem smadzenes un “leģitimizē” šo bausli 0
Krievi, kas piedalās karā pret Ukrainu, nepārkāpj Bībeles bausli “tev nebūs nokaut”, paziņojis Maskavas un visas Krievijas patriarhs Kirils. “Kad ļaunums atņem cilvēku dzīvības, kad ienaidnieks apdraud vecu un jaunu, sieviešu un bērnu dzīvības, tad bezdarbība ir nepieņemama. Šādā gadījumā nepretošanās ļaunumam ir slepkavību atbalstīšana,” sacīja Krievijas Pareizticīgās Baznīcas (KRB) vadītājs, uzstājoties Pasaules Krievu Tautas padomē.
Viņš norādīja, ka tie, kas aizstāv tēvzemi, “sargājot vājo un neaizsargāto dzīvības”, tieši pilda Dieva baušļus, par to raksta vietne MoscowTimes. “Mums nav tiesību upurēt savus kaimiņus un pakļaut savus tautiešus uzbrukumam,” uzsvēra patriarhs.
Krievijas Pareizticīgā Baznīca izmanto “taisnīga kara” jēdzienu, kas balstīts uz Jēzus Kristus teicienu: “Kas ņem zobenu, tas no zobena ies bojā.”
“Atzīstot kara grēcīgo dabu,
skaidroja patriarhs Kirils. Viņš minēja Lielā Tēvijas kara pieredzi, kura laikā “tika glābtas veselas tautas”.
“Tieši šis morālais pamats ļauj mums uzskatīt Tēvzemes aizstāvēšanu par svētu karu, un nav nejaušība, ka dziesma “Svētais karš” ir kļuvusi par mūsu armijas un mūsu tautas neoficiālo himnu,” noslēgumā sacīja Krievijas Pareizticīgās Baznīcas vadītājs.
Iepriekš savā grāmatā “Par svēto Krieviju: patriotisms un ticība” patriarhs Kirils aicināja krievus,
Viņš arī uzsvēra nepieciešamību “mobilizēt” Baznīcu līdzās Krievijas militārajiem un politiskajiem spēkiem un lūgt par Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Patriarhs valsts galvu nosauca par “sirsnīgu ticīgo”, “baznīcā nākošu” cilvēku, kurš “nekad nekaunas doties uz baznīcu vai piedalīties Kristus svētajās mistērijās”.
Turklāt Krievijas Pareizticīgās baznīcas vadītājs apgalvoja, ka pareizticīgie kristieši nebaidās no pasaules gala, runājot par kodolkaru. “Mēs gaidām Kungu Jēzu, kurš nāks lielā godībā, iznīcinās ļaunumu un tiesās visas tautas,” sacīja patriarhs.