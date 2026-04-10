VIDEO. "Tas nav vienreizējs incidents!" Nepatīkamie notikumi RTU Liepājas akadēmijas studentu viesnīcā raisa bažas par drošību
Sabiedrībā uzvirmojušas asas diskusijas pēc nepatīkamajiem notikumiem RTU Liepājas akadēmijas studentu viesnīcā. Tur jaunietes saskārušās ar nepieņemamu realitāti — neadekvātu personu klātbūtni un pat slēptu filmēšanu higiēnas telpās. Šo tematu kanāla STV Pirmā! sarunu raidījumā "Dāmas ar Drāmu" analizēja Linda Abu Meri, Dana Bjorka un Ieva Brante, mēģinot saprast, vai šis ir tikai atsevišķs incidents vai sistēmiska problēma.
Dana Bjorka vērsa uzmanību uz globālo tendenci, kur ceļotāji aizvien biežāk dalās padomos, kā izvairīties no nevēlamas novērošanas. Tīmeklī atrodamas neskaitāmas pamācības, kas palīdz identificēt telpās iemontētu optiku. Dana skaidroja: "Jāpieliek pirksts pie spoguļa – ja tava pirksta atspulgs ir tuvu, tad nav kameras, ja pirksta atspulgs ir zem kaut kāda leņķa, tad tur ir kamera."
Viņa arī pieminēja metodi ar gaismas spēlēm — tumšā istabā, izmantojot viedtālruņa zibspuldzi, iespējams pamanīt lēcu atspulgus jeb "blikus". Kamēr Ieva Brante uzskata, ka šādi incidenti grauj pakalpojumu sniedzēju tēlu, Dana atgādināja, ka vaininieks var būt nevis iestādes darbinieks, bet gan kāds iepriekšējais klients. Bjorka piebilda, ka šādu darbību mērķis bieži vien ir peļņa: "Pēc tam tikai pārdod bukletus ar kailām meitenēm vai intīmām ainām konkrētās vietnēs."
Linda Abu Meri neslēpa sašutumu par to, ka izglītības iestādes nespēj nodrošināt savu audzēkņu pamata drošību: "Kopmītnēm, augstskolai pēc idejas ir jāgarantē, lai tā būtu droša vide…
Diskusijas dalībnieces apsprieda arī jaunākos likumdošanas soļus, tostarp Saeimā izskatītos sodus par seksuāla rakstura materiālu nelikumīgu izplatīšanu. Ieva Brante gan piebilda, ka jau pašlaik likumdošana šādas darbības klasificē kā kriminālpārkāpumu, tomēr uzsvēra, ka modrību nedrīkst zaudēt ne mirkli: "Mēs taču labi saprotam, ka arī šodien, garderobē ģērbjoties vai pielaikošanas kabīnēs, tu esi publiskā vietā, kā veikalā."
Saruna skāra arī tirdzniecības centru drošības politiku. Ieva dalījās personīgajā pieredzē, apstrīdot kameru izvietojumu virs ģērbšanās zonām: "Man ir bijušas arī atbildes – protams, man nav iespējas pārbaudīt, bet atbilde ir sekojoša: tā kamera izskatās, ka augšā filmē tevi, taču pamatā tas fokuss ir uz to, ko tu ienes kabīnē un iznes no kabīnes ārā."
Papildus fiziskajiem apdraudējumiem dāmas apsprieda psiholoģisko vardarbību un digitālo laikmetu. Linda Abu Meri strikti iestājas pret upura vainošanu situācijās, kad tiek nopludināti personīgi foto: "Nē, tā nav – nav pati vainīga, vainīgs ir tas, kurš paņēma tās bildes un izplata!"
Kā jaunu un bīstamu pavērsienu eksperti atzīmēja mākslīgo intelektu. Ar tā palīdzību radīti viltus video var neatgriezeniski sabojāt reputāciju, turklāt tas kalpo kā ērta atruna vainīgajiem, kuri apgalvo, ka kompromitējošais materiāls ir vienkārši datorģenerēts viltojums. Noslēgumā dāmas rezumēja, ka, lai gan iedzīvotājiem jābūt piesardzīgiem, valsts iestādēm ir jārīkojas izlēmīgāk, lai garantētu sabiedrības aizsardzību.
VIDEO: