Dānijā trešdien aizturēta zviedru aktīviste Grēta Tūnberga un vairāki citi protestētāji, kas okupēja Kopenhāgenas universitātes ēku, pieprasot boikotēt Izraēlas augstskolas.

Laikraksta “Ekstra Bladet” tīmekļa vietnē publicētajās fotogrāfijās redzams, kā policija izved no universitātes ēkas 21 gadus veco aktīvisti. Pati Tūnberga sociālajā tīklā “Instagram” publicēja attēlus, kuros redzams, kā policija ieiet ēkā.

Kopenhāgenas policijas preses pārstāvis neatklāja aizturēto vārdus, bet norādīja, ka aizturētas sešas personas. Visi aktīvisti vēlāk tika atbrīvoti, un “Ekstra Bladet” publicēja foto, kuros redzams, kā Tūnberga iznāk no policijas iecirkņa.

Aktīvistu grupa “Studenti pret okupāciju” publicēja paziņojumu “Instagram”, norādot, ka Kopenhāgenas universitāte turpina sadarbību ar akadēmiskajām institūcijām Izraēlā, kamēr situācija Gazas joslā kļūst arvien sliktāka. Viņi pieprasa boikotēt Izraēlas universitātes.

