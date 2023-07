Grēta Tūnberga protestē pret vēja parkiem

Kas noticis? Klimata aktīvistei Grētai Tūnbergai var draudēt cietumsods līdz pat 6 mēnešiem. Ieteikt







“The Guardian” vēstīts, ka klimata aktīvistei Grētai Tūnbergai jūlija beigās ir jāstājas tiesas priekšā pēc apsūdzības par atteikšanos pakļauties policijas pavēlēm pagājušajā mēnesī Zviedrijas ostas pilsētā Malmē, kur notika protests pret naftu, ziņo vietējie mediji.

Apsūdzība, kas, domājams, ir pirmā Tūnbergai, celta pēc tam, kad 20 gadus vecā klimata kampaņas dalībniece pievienojās sešu dienu protestam, ko pilsētas naftas terminālī organizēja vides grupa “Take Back the Future” 19. jūnijā.

“Sydsvenskan” ziņoja, ka aktīviste, kura 15 gadu vecumā Stokholmā uzsāka skolas streiku par klimata pārmaiņām un ieguva starptautisku atpazīstamību ar jauniešu klimata kustību “Fridays for Future”, tika aizturēta kopā ar trim citiem.

Viņa bija daļa no aptuveni 20 protestētāju grupas, kas bloķēja ceļu un uzkāpa uz tankkuģiem, lai neļautu tiem iekļūt vai izbraukt no termināļa, laikrakstam sacīja policija, taču atšķirībā no citiem bija atteikušies izpildīt pavēles doties prom.

“Prokurors ir izvirzījis apsūdzību jaunai sievietei, kura šā gada 19.jūnijā piedalījās klimata demonstrācijā, kas, pēc prokuratūras domām, izraisīja satiksmes traucējumus Malmē,” teikts prokuratūras īsajā paziņojumā.

Paziņojumā Tūnbergas vārds nav minēts, taču pārstāvis apstiprināja, ka tā ir viņa. Prokurore Šarlote Otosena aģentūrai “Sydsvenskan” sacīja, ka demonstrāciju brīvība neattiecas uz tiesībām radīt traucējumus citiem.

Protestētāji tika aizvilkti prom no notikuma vietas, jo viņi nepaklausīja policijas norādījumiem atbrīvot ceļu, sacīja Otosena, piebilstot, ka process tika filmēts. Viņa sacīja, ka par līdzīgiem pārkāpumiem parasti tiek uzlikts naudas sods.

Instagram/ @gretathunberg

Tūnberga “Instagram” ierakstā dienā, kad viņa pievienojās protestam, rakstīja, ka klimata krīze jau ir neskaitāmu cilvēku dzīvību un nāvju jautājums. Mēs izvēlamies nebūt garāmgājēji, bet fiziski apturam fosilā kurināmā infrastruktūru.



Tūnberga, kura 24. jūlijā plāno aizstāvēties apgabaltiesas sēdē, tikmēr nevarēs sniegt komentārus, Zviedrijas medijiem sacīja pārstāvis.

“Take Back the Future” sacīja, ka termināļa fosilā kurināmā kravas ir lielāka problēma nekā pret aktīvistiem ierosinātā kriminālvajāšana.

“Mēs turpināsim iebilst pret šāda veida darbībām. Mēs negaidīsim un dosim ieguldījumu, lai fosilā kurināmā nozare neturpinātu mums atņemt mūsu sapņus.”

Tūnbergu policija divas reizes uz īsu brīdi aizturēja Oslo demonstrācijas laikā pret vēja parkiem un par pamatiedzīvotāju zemes tiesībām martā un janvārī protestu laikā Vācijā, kur tika protestēts pret ciema nojaukšanu, lai radītu vietu ogļraktuvēm.