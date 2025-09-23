VIDEO. “Vai es kļūšu akls?” Ārsts no zēna auss izvelk dzīvu radību 0

Modes dizainere un influencere Kitzia Mitre stāsta, ka viņas dēlam Pedro “atvērās jauna baiļu dimensija”, kad no viņa auss tika izvilkts vēžveidīgais.

Pēc pludmales apmeklējuma Meksikā zēns sāka sūdzēties par diskomfortu. Viņu nogādāja vietējā veselības centrā, kur ārsti atklāja neticamo – mazs krabis bija ielavījies bērna ausī.

Pedro palūdza mammai nofilmēt brīdi, kad ārsts izņem krabi. Video redzams, kā raudošais puika tur mātes roku, kamēr ārsts no kreisās auss izvelk dzīvu radījumu.

Pedro satraukti jautāja: “Vai es kļūšu akls?” Māte viņu nomierināja, ka nē.

Mazais krabis pēc tam rāpoja pa kušeti, dzīvs un vesels.

Sieviete video aprakstā piebilda, ka šādi gadījumi ir ļoti reti un šoreiz laimīgā kārtā neviens necieta – ne bērns, ne krabis.

