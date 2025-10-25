Foto. Valsts policija

Parasti autovadītāji attopas vien tad, kad uzsnidzis pirmais sniegs, un tikai tad steidzas mainīt ziemas riepas. Ražotāji uzskata, ka būtu prātīgi to darīt jau tad, kad gaisa temperatūra ārā ir ap +7 grādiem.

Kā ir patiesībā – to skaidroja raidījums “Zebra”. Raidījums veica eksperimentu ar automašīnu, kas aprīkota ar vasaras riepām, testējot to dažādos apstākļos – septembra beigās pie +13 grādiem un oktobra otrajā pusē, kad temperatūra jau bija zem nulles.

“Ja, braucot aptuveni ar 50 km/h, septembra beigās bremzēšanas ceļš bija 5,15 metri, tad oktobra otrajā pusē pie gaisa temperatūras -2 grādi tas sasniedza jau 9,75 metrus. Tātad vēl vienas automašīnas garumā. Palielinot ātrumu līdz 90 km/h, bremzēšanas ceļš septembrī sasniedza 31,24 metrus, savukārt oktobrī – 33,65 metrus,” secina raidījums.

Kāds rezultāts bija eksperimentā ar ziemas riepām, kas paredzētas vidusmēra Eiropas “autobāņiem”, skatieties pievienotajā video.

Policija brīdina: Autovadītāj, esi īpaši uzmanīgs rudens sezonā!

Autovadītāj, esi īpaši uzmanīgs rudens sezonā, jo laikapstākļi ir mainīgi – uz ceļiem rīta stundās var veidoties apledojums –

nemanāma ledus kārtiņa, kura uz ceļa var izskatīties kā slapjš asfalts.

Mainīgā temperatūrā īpaši bīstamas vietas var veidoties uz tiltiem vai ceļu pārvadiem un ceļa līkumos. Šādās vietās ir svarīgi īpaši ievērot drošu braukšanas ātrumu, kā arī autovadītājiem jāizvairās no strauju manevru veikšanas, kas var izraisīt slīdēšanu.

Ja no rīta autovadītājiem ir jāuzmanās no apledojuma, tad pa dienu, pēc rudenīga lietus, uz ceļiem var veidoties peļķes, kā rezultātā ceļa rises piepildās ar ūdeni. Šādos laikapstākļos autovadītājiem jābūt ļoti piesardzīgiem, lai nezaudētu kontroli pār transportlīdzekli, jo,

iebraucot ar ūdeni piepildītās ceļa risēs, transportlīdzekļa riepas var zaudēt saķeri ar ceļa segumu

un var notikt tā dēvētā akvaplanēšana. Lai izvairītos no akvaplanēšanas, autovadītājiem jāpielāgo braukšanas ātrums un jāizvēlas droša braukšanas trajektorija.

Valsts policija aicina autovadītājus neriskēt ar savu un apkārtējo satiksmes dalībnieku drošību braukšanas laikā. Rudens periodā ir ļoti būtiski, lai autovadītāji parūpētos par sava transportlīdzekļa tehnisko stāvokli, īpaši riepu kvalitāti. Kā arī jau savlaicīgi izvērtētu nepieciešamību, aprīkot savu transportlīdzekli ar ziemas riepām.

