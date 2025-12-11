VIDEO. Ziemassvētku dekors pašu rokām, kas tev neizmaksās ne centa 0
Izgreznot māju uz Ziemassvētkiem ātri vien var izvērsties par visai dārgu prieku, bet vajag rotāt gudrāk, ne dārgāk. Lūk, skaists Ziemassvētku dekors, kuram visdrīzāk neiztērēsi ne centa.
1. Taisīsim skaistus Ziemassvētku kociņus. Viss, kas nepieciešams – puķu pods, kas smags, ko ielikt podā, iespējams, ka esi izracis augus no puķu poda, kas stāv dārzā, tad tas jau piepildīts ar zemi un pirmais punkts nemaz nav jāizpilda – ņem podu ar zemi.
2. Dodies uz mežu, atrodi vairākus lielākus nokritušus zarus. Salasi daudz egļu zariņus.
3. Mietu iespraud podā, ja vēlies vari zemi apklāt ar maisa audumu, agroplēvi kādu dekoratīvu audumu, kas mājās atrodams.
4. Tad sāc pa vienam tīt pie mieta egļu zariņus, izmanto stiepli vai savilcēju.
5. Kad žuburs gatavs, izpušķo ar lampiņām.
Ātri, vienkārši un neko nemaksā!