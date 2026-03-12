Vācija nopietni gatavojas Krievijas uzbrukumam, norādot, ka tas var notikt gandrīz vai parīt 0
Ukrainas militārie instruktori palīdzēs Vācijas armijai sasniegt mērķi – līdz 2029. gadam būt gatavai aizsargāties pret jebkuru iespējamu Krievijas uzbrukumu NATO. Par to intervijā aģentūrai “Reuters” paziņoja Vācijas armijas vadītājs. Tā ir sava veida lomu maiņa pēc gadiem, kad Rietumvalstu karavīri apmācīja Ukrainas spēkus.
Berlīne un Kijiva pagājušajā mēnesī vienojās, ka Ukraina nosūtīs militāros instruktorus uz Vācijas armijas skolām, lai mācītu pieredzi, ko Ukrainas karavīri guvuši, cīnoties pret Krievijas iebrukumu.
“Mums ir ļoti lielas cerības,” intervijā “Reuters” sacīja ģenerālleitnants Kristians Freidings, Vācijas armijas vadītājs. “Ukrainas armija pašlaik ir vienīgā pasaulē ar reālu frontes līnijas kaujas pieredzi pret Krieviju.”
Freidings norādīja, ka Vācija bija pirmā valsts, kas panāca vienošanos ar Ukrainu par militāro instruktoru nosūtīšanu, taču prognozēja, ka arī citas valstis sekos šim piemēram. Atbildot uz jautājumu, kādu ieguldījumu sniegs Ukrainas instruktori,
“Tas ir gandrīz vai parīt. Mums nav laika — ienaidnieks negaidīs, līdz mēs paziņosim, ka esam gatavi. Tāpēc mums jāizmanto visas iespējas sagatavoties,” sacīja Freidings.
Pieredze artilērijā, dronos un inženierijā
Freidings, kurš par armijas vadītāju kļuva pagājušā gada oktobrī un iepriekš koordinēja Vācijas ieroču piegādes Ukrainai, sacīja, ka sākotnējā Ukrainas instruktoru grupa, visticamāk, sastāvēs no “vairākiem desmitiem” cilvēku un uzturēsies Vācijā dažas nedēļas vienā reizē.
Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gadā Vācija ir apmācījusi Ukrainas karavīrus darbā ar tādiem ieročiem kā Marder kājnieku kaujas mašīnas, Leopard tanki, haubices un pretgaisa aizsardzības sistēmas.
Freidings piebilda, ka Ukraina kaujās ir attīstījusi šīs prasmes, izstrādājot taktikas un spējas tā sauktajā datu centrētajā karadarbībā — ļoti digitalizētās un savstarpēji savienotās militārajās operācijās, kuras nevar apgūt tikai no mācību grāmatām.
“Fakts, ka viņi tagad ierodas pie mums kā instruktori, parāda drošības partnerību uz līdzvērtīgiem pamatiem,” sacīja Freidings.