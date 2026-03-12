Vācijas bruņotie spēki, Bundesvēra karavīri.
Ukrainas militārie instruktori palīdzēs Vācijas armijai sasniegt mērķi – līdz 2029. gadam būt gatavai aizsargāties pret jebkuru iespējamu Krievijas uzbrukumu NATO. Par to intervijā aģentūrai “Reuters” paziņoja Vācijas armijas vadītājs. Tā ir sava veida lomu maiņa pēc gadiem, kad Rietumvalstu karavīri apmācīja Ukrainas spēkus.

Berlīne un Kijiva pagājušajā mēnesī vienojās, ka Ukraina nosūtīs militāros instruktorus uz Vācijas armijas skolām, lai mācītu pieredzi, ko Ukrainas karavīri guvuši, cīnoties pret Krievijas iebrukumu.

“Mums ir ļoti lielas cerības,” intervijā “Reuters” sacīja ģenerālleitnants Kristians Freidings, Vācijas armijas vadītājs. “Ukrainas armija pašlaik ir vienīgā pasaulē ar reālu frontes līnijas kaujas pieredzi pret Krieviju.”

Vācija nav vienīgā Rietumvalsts, kas izmanto Ukrainas pieredzi. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ceturtdien paziņoja, ka Ukraina ir gatava palīdzēt arī ASV cīņā pret Irānas droniem Tuvajos Austrumos.

Freidings norādīja, ka Vācija bija pirmā valsts, kas panāca vienošanos ar Ukrainu par militāro instruktoru nosūtīšanu, taču prognozēja, ka arī citas valstis sekos šim piemēram. Atbildot uz jautājumu, kādu ieguldījumu sniegs Ukrainas instruktori,

viņš atsaucās uz Vācijas un citu Rietumu izlūkdienestu novērtējumiem, ka Krievija līdz 2029. gadam varētu būt gatava plaša mēroga uzbrukumam NATO.

“Tas ir gandrīz vai parīt. Mums nav laika — ienaidnieks negaidīs, līdz mēs paziņosim, ka esam gatavi. Tāpēc mums jāizmanto visas iespējas sagatavoties,” sacīja Freidings.

Krievija uzstāj, ka tai nav nodoma uzbrukt NATO, tomēr Rietumu amatpersonas norāda, ka šādus apgalvojumus nevar uztvert kā pašsaprotamus, jo Maskava izteica līdzīgus paziņojumus arī pirms iebrukuma Ukrainā.

Pieredze artilērijā, dronos un inženierijā

Freidings, kurš par armijas vadītāju kļuva pagājušā gada oktobrī un iepriekš koordinēja Vācijas ieroču piegādes Ukrainai, sacīja, ka sākotnējā Ukrainas instruktoru grupa, visticamāk, sastāvēs no “vairākiem desmitiem” cilvēku un uzturēsies Vācijā dažas nedēļas vienā reizē.

Ukrainas instruktori paredzēti, lai dalītos pieredzē artilērijas izmantošanā, militārajā inženierijā, bruņutehnikas operācijās, dronu lietošanā, kā arī komandvadībā un kontroles sistēmās.

Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gadā Vācija ir apmācījusi Ukrainas karavīrus darbā ar tādiem ieročiem kā Marder kājnieku kaujas mašīnas, Leopard tanki, haubices un pretgaisa aizsardzības sistēmas.

Freidings piebilda, ka Ukraina kaujās ir attīstījusi šīs prasmes, izstrādājot taktikas un spējas tā sauktajā datu centrētajā karadarbībā — ļoti digitalizētās un savstarpēji savienotās militārajās operācijās, kuras nevar apgūt tikai no mācību grāmatām.

“Fakts, ka viņi tagad ierodas pie mums kā instruktori, parāda drošības partnerību uz līdzvērtīgiem pamatiem,” sacīja Freidings.

