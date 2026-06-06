Viņi paši tam tic? Izstrādāts pamatīgs Krievijas ideoloģiskais plāns 2050. gadam – fantastisku apmēru, graujošs un atriebīgs 0

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LA.LV
13:45, 6. jūnijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Kodolieroču izmantošana, teritoriāla ekspansija uz Ukrainas rēķina un Eiropas Savienības sabrukums – šādi elementi iekļauti vienā no Krievijas ideologu izstrādātajiem nākotnes scenārijiem līdz 2050. gadam.

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Par to TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” stāstīja NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš, komentējot Krievijas ultrakonservatīvo aprindu prezentētu ziņojumu par valsts nākotni.

Pēc viņa teiktā, ziņojumu starptautiskā ekonomikas forumā prezentējis Konstantīna Malofejeva “Cargradas institūts”, bet viens no redzamākajiem tā ideologiem ir Aleksandrs Dugins, kuru Slaidiņš raksturoja kā “krievu pasaules” ideoloģijas pārstāvi.

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“No pirmā acu uzmetiena tas varētu šķist kārtējais Krievijas ultrakonservatīvo fantāziju kopums, taču ir viens svarīgs apstāklis – pēc pašu autoru teiktā, dokuments jau apspriests Krievijas Ģenerālštāba akadēmijā, un valsts ideoloģijas jautājumi regulāri tiek skatīti arī varas struktūrās,” norādīja Slaidiņš.

Tā dēvētajā pozitīvajā Krievijas attīstības scenārijā autori paredz kodolieroču izmantošanu, teritoriālu paplašināšanos uz Ukrainas rēķina, uzvaru ideoloģiskajā karā, Eiropas Savienības sabrukumu un Eirāzijas makroreģiona izveidi Maskavas vadībā.

Savukārt pie galvenajiem draudiem tiek pieskaitīta sakāve karā, migrācija, biotehnoloģiju un mākslīgā intelekta attīstība, kā arī finanšu suverenitātes zaudēšana. “Kā recepte tiek piedāvāta autokrātija, elites nacionalizācija un derietumnieciskošana,” sacīja Slaidiņš.

Viņaprāt, dokuments ir interesants ne tik daudz savu prognožu dēļ, cik tāpēc, ka atspoguļo daļas Krievijas elites priekšstatus par vēlamo nākotni. “Tā nav valsts attīstības stratēģija. Tā drīzāk ir atriebības stratēģija,” vērtēja majors.

Īpašu uzmanību viņš pievērsa kodolieroču jautājumam. Slaidiņš atgādināja, ka gadu desmitiem Krievijas oficiālā kodoldoktrīna kodolieročus pasniedza kā atturēšanas instrumentu un valsts izdzīvošanas garantiju. Savukārt aplūkotajā ziņojumā to izmantošana tiek uzskatīta par vienu no veiksmīga ģeopolitiskā scenārija elementiem.

Par citiem Krievijas nākotnes attīstības scenārija punktiem skatieties plašāk pievienotajā video.

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