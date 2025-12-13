“Viņi sāk vilkties laukā no pudeles kakla,” Slaidiņš atklāj jaunāko informāciju par to, kas šobrīd notiek Pokrovskā 0
Jānis Slaidiņš, NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks, TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” atklāja jaunāko informāciju par situāciju Pokrovskas sektorā, norādot, ka ukraiņu spēki atkāpušies no Lisivskas un Suhi Jar teritorijām. Viņš uzsvēra, ka, neskatoties uz Krievijas prezidenta Vladimira Putina apgalvojumiem par pilnīgu kontroli pār pilsētu, Ukrainas bruņotie spēki turpina saglabāt kontroli Pokrovskas ziemeļu daļā.
“Izskatās, ka ukraiņi sāk vilkties ārā no šī pudeles kakla,” sacīja Slaidiņš.
Viņš skaidro, ka frontes līnija pilsētā nav skaidri noteikta, bet gan sadalīta kabatās, kas ļauj diversantiem brīvi pārvietoties. Krievu grupas, kas sastāv no 3 līdz 5 cilvēkiem, turpina pilsētā iekļūt ģērbjoties civilās drēbēs un pārvietoties ar velosipēdiem tikai dažu metru attālumā no Ukrainas vienībām. Pilsēta pēc Slaidiņa teiktā ir pilnīgā dezorientācijā.
“Saulainā laikā katru dienu veiksmīgi notiek aptuveni 10 iefiltrēšanās, miglainā laikā – līdz 40. Kad krievi ir nostiprinājušies, viņi palaiž dronu, apšauda un ieved pastiprinājumus, ieskaitot dronu operatorus,” skaidroja majors.
Slaidiņš uzsvēra, ka šādos apstākļos ukraiņu vienības nevar nekavējoties uzbrukt, jo risks ir pārāk augsts. Artilērijas uguns triecieni bieži vien nav iespējami, jo ienaidnieks atrodas tikai dažu metru attālumā no Ukrainas spēkiem. Bieži vien informācija tiek nodota bezpilota lidaparātu komandām, un nepareizas identifikācijas gadījumos radušies zaudējumi skar abas puses.
“Lieli zaudējumi rodas gan krieviem, gan ukraiņiem, arī nepareizas identifikācijas dēļ. Kad krievi virzās dziļāk, pirmie sāk mirt bezpilota lidaparātu piloti, tas samazina pretošanās iespējas un vājina uguns kontroli,” norādīja Slaidiņš.