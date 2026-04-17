Lietuvā veikalos ieviesta īpaša iepirkšanās stunda, par kuru vairums ir sajūsmā: vai šādu vajadzētu arī Latvijā?

7:09, 17. aprīlis 2026
Veikalos skanoša mūzika un reklāmas paziņojumi daudziem šķiet ierasta lieta, taču daļai cilvēku tas var radīt diskomfortu. Kā liecina veikalu tīkla “Iki” aptauja, 7 no 10 lietuviešiem uzskata, ka veikalos nepieciešama stunda bez mūzikas un reklāmām.

Tās var ēst pat naktī! 9 veselīgas uzkodas, kas nenodarīs gandrīz nekādu ļaunumu jūsu figūrai
Pēc divām nedēļām situācija Irānā būs kritiska: ASV atradusi tās visneaizsargātāko vietu 35
“Krievija aizstāvēs sevi.” No Maskavas izskan draudu retorika Somijas un Baltijas virzienā
Lasīt citas ziņas

Šādu iniciatīvu “Iki” ieviesa jau pirms gada, nosaucot to par “klusuma stundu”. Tā mērķis ir radīt mierīgāku iepirkšanās vidi cilvēkiem ar paaugstinātu jutību pret skaņām, piemēram, ar autiskā spektra traucējumiem vai citām veselības problēmām, kā arī vienkārši ļaujot cilvēkiem iepirkties klusumā.

Darba dienās no pulksten 20 līdz 21 “Iki” veikalos tiek izslēgta mūzika un reklāmas paziņojumi, samazinot informācijas troksni. Tas palīdz daudziem cilvēkiem justies ērtāk. Šis ir arī laiks, kad vairums cilvēku iepērkas pēc garas darba dienas un novērtē mieru.

CITI ŠOBRĪD LASA
Putins var gatavot “Pērlhārboras” tipa uzbrukumu, kas radītu haosu visā pasaulē
VIDEO. BMW lielā ātrumā ietriecas busiņā: smaga sadursme Krāslavā
VIDEO. Mamma pēdējā brīdī paspēj mazo pavilkt atpakaļ: uz gājēju pārejas gandrīz notriec bērnu

“Iki” Lietuva vadītāja Nijolė Kvietkauskaitė uzsver, ka pat nelielas izmaiņas var būt ļoti nozīmīgas. Sabiedrības atbalsts apliecina, ka šāda iniciatīva tiešām ir vajadzīga.

Aptauja rāda, ka 73% pircēju uzskata “klusuma stundu” par noderīgu cilvēkiem ar īpašu jūtīgumu pret skaņām. Tas liecina arī par sabiedrības pieaugošo izpratni par dažādām vajadzībām.

Laiks no 20 līdz 21 izvēlēts apzināti – vakarā veikalos ir mazāk cilvēku, līdz ar to vide ir mierīgāka un paredzamāka.

“Iki” norāda, ka “klusuma stunda” radies pēc pašu darbinieku iniciatīvas un ir daļa no uzņēmuma centieniem veidot iekļaujošāku vidi. Papildus tam veikalos tiek ieviesti arī citi risinājumi – piemēram, cilvēkiem ar invaliditāti pielāgotas pašapkalpošanās kases un speciāli iepirkumu ratiņi.

LA.LV Aptauja

Vai tu gribētu, lai klusuma stundas ir arī Latvijas veikalos?

  • Jā, es to novērtētu
  • Man vienalga
  • Nē, tas būtu dīvaini

SAISTĪTIE RAKSTI
“Cilvēki “cepas” par cenām, jums algas nav? Nesaprotat, ka dzīvojam krējumā?” Latvieši šķetina, vai dzīve pirms 20 gadiem bija lētāka
Pircēja pārsteigta par “Rimi” cenu praksi kafijai un jautā līdzcilvēkiem: “Vai tas ir normāli?”
“Izmeta līkumu caur Hormuza šaurumu?” Pircēji iepleš acis, redzot, cik Cēsīs maksā tomāti
