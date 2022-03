Ilustratīvs foto

Visiem "Repharm" farmācijas uzņēmumu darbiniekiem ir iegādāta veselības apdrošināšanas polise







2022. gadā ikvienam „Mēness aptiekā” strādājošajam, kā arī kopumā visiem vairāk nekā 1400 “Repharm” farmācijas uzņēmumu darbiniekiem ir iegādāta veselības apdrošināšanas polise, lai nepieciešamības gadījumā katram būtu savlaicīgs un kvalitatīvs atbalsts veselības aprūpei. Veselības apdrošināšanas polisē ir iekļauts – pacienta iemaksas 100%, plānveida stacionārā palīdzība ar ģimenes ārsta nosūtījumu, obligātā veselības pārbaude, vakcinācija, maksas ambulatorie un stacionārie pakalpojumi un citi veselībai būtiski pakalpojumi.

“Mūsu uzņēmumos – tāpat kā mūsu valstī un visā pasaulē – vērtību skalas pirmajā vietā šobrīd ir veselība! Veselības apdrošināšanas polise ir vēlreiz pateikts Paldies katram darbiniekam, kurš, nežēlojot spēkus un tādējādi dažkārt arī veselību, šajos sarežģītajos apstākļos apzinīgi dienu no dienas pilda darba pienākumus. Mums ir svarīgi, lai darbiniekiem ir pieejama veselības aprūpe, izveseļošanās speciālistu uzraudzībā notiktu iespējami ātrāk, kā arī tiktu veltīta pietiekama uzmanība preventīviem veselības uzlabošanas pasākumiem.

Mūsu darbinieku veselība ir galvenā vērtība un stūrakmens, lai mēs kopīgi varētu veiksmīgi strādāt, būt labklājīgi un gandarīti par savu darbu! Mums – nozarē strādājošajiem – vislabāk zināms, cik svarīgi rūpēties par savu veselību un reizē veicināt dzīves kvalitāti! Vēlam, lai polise ir kā atbalsts, bet vajadzība pēc tās lai ir tikai profilaktiskiem nolūkiem,” teic „Repharm” farmācijas uzņēmumu personāla vadības direktore Baiba Pedraudze.

Arī „Mēness aptiekas” rīkotajā aptaujā 21% respondentu ir apstiprinājuši, ka viņiem darba devējs ir iegādājies veselības apdrošināšanu un arī apmierina tās programma. Tomēr, ja, izvēloties vairākus atbilžu variantus, vecuma grupās no 18 – 49 gadiem šo apmierināto respondentu skaits ir no 20 – 31%, tad gados vecāko tikai 15%. Arī Rīgā un Vidzemē procentuāli lielāks aptaujāto skaits paudis apmierinātību ar darba devēja izvēlēto veselības apdrošināšanas programmu, bet vismazāk tādu ir Latgalē.

No “Mēness aptiekas” rīkotās aptaujas respondentiem 28% norādījuši, ka darba devējs nav viņiem iegādājies veselības apdrošināšanu. Ja vismazāk tādu darbinieku ir no Rīgā aptaujātajiem – 23%, tad Latgalē šis skaitlis ir pat 40% un tikai nedaudz zemāks Zemgalē – 34%. Analizējot pa vecuma grupām, redzams, ka gados vecāku, bet ekonomiski aktīvo 40-59 gadus vecu grupās ir vairāk to, kuriem darba devējs nav uzskatījis par vajadzīgu iegādāties veselības apdrošināšanu. Salīdzinoši maz, bet ir aptaujātie, kuri sacījuši, ka viņiem ir darba devēja iegādāta veselības apdrošināšana, bet neapmierina izvēlētā programma. Vēl mazāk – tikai 3% ir aptaujāto, kuriem ir zināms, ka darba devējs šogad vēl plāno viņu vajadzībām iegādāties veselības apdrošināšanu.