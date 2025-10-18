Foto. pexels-klaus-nielsen

Varam derēt – tu to dari nepareizi un nemaz nezini, kā jāvāra makaroni 0

LA.LV
Mājas Receptes

Recepte ūdens uzvārīšanai izklausās kā joks, jo tajā taču nav nekā sarežģīta, vai ne? Tomēr, kā norāda Džošua Makfadens, jaunās pavārgrāmatas Six Seasons of Pasta autors, ūdens vārīšana makaronu gatavošanai ir māksla.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Ideālā vecuma starpība mīlestībā: cik gadus vecs partneris ir piemērots katrai zodiaka zīmei?
Rezultāti ir pārsteidzoši: vācu eksperti nosaukuši auto, kuri nav varējuši izturēt 100 000 kilometru nobraukuma testu
“Tā ir milzīga drosme vai neizmērojams stulbums?” Soctīklotāji reaģē uz Siliņas gatavību atkārtoti kandidēt uz premjeres amatu 3
Lasīt citas ziņas

“Vieglākais veids, kā pagatavot izcilu makaronu porciju, ir kontrolēt sastāvdaļu īpatsvaru,” saka Makfadens. Runājot par makaronu vārīšanu, sāls un ūdens attiecība ir izšķiroša vairāku iemeslu dēļ.

Pirmkārt, makaroni uzsūc sāli no ūdens, tādējādi tiem tiek piešķirta garša. Otrkārt, daudzās receptēs ūdens, kurā tikuši vārīti makaroni, kļūst par svarīgu mērces sastāvdaļu. Pirms makaronu nokāšanas tiek atsmelta daļa makaronu ūdens, kas tiek pievienots mērcei vai citam topošajam ēdienam.

CITI ŠOBRĪD LASA
Vai no tā kas izdosies? Eiropa un Ukraina strādā pie īpaša kara izbeigšanas plāna
Kokteilis
Pozitīvākās zodiaka zīmes: kura ir optimiste Nr. 1, bet kura ir īsta īgņa
VIDEO. “Tie ir muļķi!” Mazgadīgie uzlauž kiosku; viņu mērķis bija viens un konkrēts

Pateicoties sālim, makaronu ūdens piešķir arī papildu garšu ēdieniem. Pārāk daudz vai pārāk maz sāls var padarīt gala ēdienu mazāk izcilu. Saglabājiet makaronu ūdeni, lai pievienotu to citam ēdienam, iegūstot krēmīgāku konsistenci. Izmantojiet to daļēji arī buljona vietā!

Precizitāte ar sāli

Daudzās makaronu receptēs norādīts dāsni sālīt ūdeni, kurā tie tiek vārīti, bet Makfadens norāda uz konkrētu sāls daudzumu ar iemeslu. “Vārds ‘dāsni’ katram nozīmē kaut ko citu,” viņš saka. “Precizitāte nodrošina, ka kvalitāte ir augstāka. Tas ir īpaši svarīgi, kad sāļais ūdens kļūst par mērces sastāvdaļu. Ja sāls daudzums ir pareizs jau no sākuma, vēlāk nebūs jālabo kļūdas.”

Attiecībā uz sāls veidu Makfadens, tāpat kā daudzi šefpavāri un kulinārijas profesionāļi, dod priekšroku košera sālim. Tā pārslas ir vieglākas un gaisīgākas, tāpēc tas ir mazāk sāļš.

Lūk, metode

Piepilda katlā četrus litrus ūdens, pievieno ceturtdaļglāzi košera sāls un uzvāri ūdeni. Makfadens skaidro, ka nav būtiski, vai sāli pievienojat sākumā vai tieši pirms makaronu ielikšanas katlā. Galvenais – esi konsekvents, lai neaizmirstu pievienot sāli vai nejauši to neizdarītu divreiz.

Ieliec makaronus, uzlieciet vāku, un, kad ūdens atkal sāk vārīties, noņem vāku, lai vieglāk uzraudzīt makaronu gatavošanos.

Visbeidzot, ja rodas kārdinājums pievienot ūdenim olīveļļu, atturieties no tā. Eļļas kārtiņa uz makaroniem apgrūtinās makaronu ūdens savienošanos ar nākamo ēdienu.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Receptes
Makaronu piciņas uz kociņa – ātra recepte gardai uzkodai
Mājas
Fusilli, penne, spageti vai cornetti? Kāpēc ir tik daudz makaronu formu un kā izvēlēties piemērotāko?
Receptes
Vienkārši, sātīgi un gardi – vistas makaronu sacepums – recepte, kura neliks vilties
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.