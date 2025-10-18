Varam derēt – tu to dari nepareizi un nemaz nezini, kā jāvāra makaroni 0
Recepte ūdens uzvārīšanai izklausās kā joks, jo tajā taču nav nekā sarežģīta, vai ne? Tomēr, kā norāda Džošua Makfadens, jaunās pavārgrāmatas Six Seasons of Pasta autors, ūdens vārīšana makaronu gatavošanai ir māksla.
“Vieglākais veids, kā pagatavot izcilu makaronu porciju, ir kontrolēt sastāvdaļu īpatsvaru,” saka Makfadens. Runājot par makaronu vārīšanu, sāls un ūdens attiecība ir izšķiroša vairāku iemeslu dēļ.
Pirmkārt, makaroni uzsūc sāli no ūdens, tādējādi tiem tiek piešķirta garša. Otrkārt, daudzās receptēs ūdens, kurā tikuši vārīti makaroni, kļūst par svarīgu mērces sastāvdaļu. Pirms makaronu nokāšanas tiek atsmelta daļa makaronu ūdens, kas tiek pievienots mērcei vai citam topošajam ēdienam.
Pateicoties sālim, makaronu ūdens piešķir arī papildu garšu ēdieniem. Pārāk daudz vai pārāk maz sāls var padarīt gala ēdienu mazāk izcilu. Saglabājiet makaronu ūdeni, lai pievienotu to citam ēdienam, iegūstot krēmīgāku konsistenci. Izmantojiet to daļēji arī buljona vietā!
Precizitāte ar sāli
Daudzās makaronu receptēs norādīts dāsni sālīt ūdeni, kurā tie tiek vārīti, bet Makfadens norāda uz konkrētu sāls daudzumu ar iemeslu. “Vārds ‘dāsni’ katram nozīmē kaut ko citu,” viņš saka. “Precizitāte nodrošina, ka kvalitāte ir augstāka. Tas ir īpaši svarīgi, kad sāļais ūdens kļūst par mērces sastāvdaļu. Ja sāls daudzums ir pareizs jau no sākuma, vēlāk nebūs jālabo kļūdas.”
Attiecībā uz sāls veidu Makfadens, tāpat kā daudzi šefpavāri un kulinārijas profesionāļi, dod priekšroku košera sālim. Tā pārslas ir vieglākas un gaisīgākas, tāpēc tas ir mazāk sāļš.
Lūk, metode
Piepilda katlā četrus litrus ūdens, pievieno ceturtdaļglāzi košera sāls un uzvāri ūdeni. Makfadens skaidro, ka nav būtiski, vai sāli pievienojat sākumā vai tieši pirms makaronu ielikšanas katlā. Galvenais – esi konsekvents, lai neaizmirstu pievienot sāli vai nejauši to neizdarītu divreiz.
Ieliec makaronus, uzlieciet vāku, un, kad ūdens atkal sāk vārīties, noņem vāku, lai vieglāk uzraudzīt makaronu gatavošanos.
Visbeidzot, ja rodas kārdinājums pievienot ūdenim olīveļļu, atturieties no tā. Eļļas kārtiņa uz makaroniem apgrūtinās makaronu ūdens savienošanos ar nākamo ēdienu.