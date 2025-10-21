Krāpnieku izdoma neapstājas – nu iesaistīti arī autostāvvietu apmaksas automāti 0
“Esi vērīgs un uzmanīgs! Autostāvvietu kontrolieri pamanījuši, ka uz apmaksas automātiem izvietotas uzlīmes ar viltus kvadrātkodiem. Nekādā gadījumā neskenē tos, jo tie novirza uz krāpnieciskām vietnēm, kur tiek prasīti bankas kartes dati. Atceries, ka apmaksu iespējams veikt tikai pašā automātā vai lietotnē, kurā esi reģistrējies. Ja pamani šādu vai līdzīgu uzlīmi, nekavējoties ziņo, zvanot 20361862 vai rakstot uz [email protected].”
Šādu brīdinājumu par krāpnieku kārtējo veidu, kā ievilkt savos “tīklos” neuzmanīgākus autostāvvietu pakalpojumu izmantotājus, izplatījis uzņēmums “Rīgas Satiksme”.
Pēdējā laikā ne viena vien iestāde brīdina par krāpnieku mēģinājumiem to vārdā izskrāpt datus un naudu no cilvēkiem.
Kiberincidentu novēršanas institūcija “Cert.lv” brīdina par krāpniekiem, kas informācijas sistēmas “e-veselība” vārdā izsūtījuši īsziņas un e-pastus, liecina “Cert.lv” ieraksts platformā “X”. Krāpnieciskajās īsziņās un e-pastos iedzīvotāji tiek aicināti autentificēties saitē, lai it kā apskatītu analīžu rezultātu. Informācijas sistēma “e-veselība” un “Cert.lv” aicina iedzīvotājus neatvērt izsūtītās saites un neievadīt savus privātos datus.
Dabasgāzes sadales sistēmas operators AS “Gaso” brīdina par telefonkrāpniekiem, kas izliekas par uzņēmuma darbiniekiem. Uzņēmumā norāda, ka pēdējās dienās notiek vikšķerēšanas jeb telefonkrāpšanas mēģinājumi, kuros tiek izmantota uzņēmuma identitāte. Krāpnieki zvana, uzdodoties par “Gaso” darbiniekiem un iztaujā klientu finanšu informāciju. “Gaso” pārstāvji atgādina, ka uzņēmums nekad neprasa klientiem pa tālruni personīgos datus – pases vai ID informāciju, bankas kartes numurus, kā arī internetbankas pieejas datus.
Prokuratūra aicina iedzīvotājus uzmanīties no krāpniekiem, kas Ģenerālprokuratūras vārdā e-pastā izsūtījuši nepatiesus uzaicinājumus par paskaidrojuma sniegšanu, kura apskatei un elektroniskai parakstīšanai nepieciešams autentificēties ar eID karti, “eParaksts mobile” vai “Smart-ID”. Prokuratūra neizplata šāda veida pieprasījumus un nekad neprasa pa e-pastu vai īsziņās atklāt personas datus, bankas kontu informāciju vai paroles. Iestāde savā saziņā izmanto tikai oficiālos saziņas kanālus – e-adresi. Prokuratūra aicina iedzīvotājus būt vērīgiem!