Šīm zodiaka zīmēm tuvākajā laikā neveiksies. Dažkārt Visums it kā “nospiež pauzes pogu” — ierobežo iespējas, saasina iekšējos konfliktus un pārbauda izturību.

Šī pavasara beigās trīs zodiaka zīmes varēs sajust, ka viss tiešām nenotiek pēc plāna.

Ielūkojies, vai esi starp zīmēm, kuras Visums apstādinās!

Dvīņi

Jūs esat pieraduši pie strauja dzīves tempa un daudziem kontaktiem, taču pavasara beigās viss palēnināsies vai gluži vienkārši “iesprūdīs”. Iespējami pārpratumi, traucēta komunikācija un sajūta, ka jūs it kā ignorē. Neuztveriet to kā atraidījumu — tā ir iespēja iemācīties klausīties sevī, nevis citos. Iekšējā dialoga pārstrukturēšana būs pirmais solis ceļā uz izkļūšanu no “melnā saraksta”.