“Facebook” profilā “Rūta meklē garšu” publicēta neparasta recepte – zaļo tomātu ievārījums. Kā tādu pagatavot?

Zaļo tomātu ievārījums nav nekāds jaunums, tomēr vienmēr kāds uzdod jautājumu: “Vai tad tā arī var?” Var gan!, Turklāt, sanāk ļoti garšīgi.

Sastāvdaļas:

1kg piengatavu zaļo tomātu,
0,3 – 0,5kg ievārījuma cukura,
2 citronu sula vai vislabāk – 1 glāze cidoniju sulas.

Pagatavošana:

Tomātiem izgriež serdes, un tos sagriež mazos nelielos gabaliņos.
Katliņā ielej mazliet ūdens vai uzreiz cidoniju sulu, ieber tomātus un vāra. Kad tomāti vārījušies ~30 min un jau mainījuši krāsu, pieber cukuru un turpina vārīt.
Noputo, ja nepieciešams, pielej cidoniju sulu, vēl mirkli pavāra un tad pilda burkās un vāko ciet. Glabā pagrabā kā jebkuru ievārījumu.

Zaļo tomātu ievārījums sanāk patīkami saldskābs un nebūt negaršo pēc tomātiem. Tam var pierīvēt citrona miziņu, piemest pāris krustnagliņu un nedaudz kanēļa.

Provējiet!

