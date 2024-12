Mariupole, Ukraina Foto. Scanpix/AFP

“Zem krieva zābaka” smagi… Tomēr ir iemesls, kāpēc ukraiņi labprātīgi atgriežas okupētajos reģionos Ieteikt







Daži ukraiņi patiešām atgriežas Krievijas okupētajās teritorijās. Jā to skaits nav tik liels, tomēr tas notiek. Tie galvenokārt ir gados vecāki cilvēki un pārsvarā sievietes. Par to raksta vācu izdevums Spiegel.

Reklāma Reklāma

Izdevums atzīmē, ka daudzi no šiem cilvēkiem tur ierodas ar mērķi, lai pārdotu paši tur savu uzbrukumus pārdzīvojušo nekustamo īpašumu.

Pavasarī Krievija sāka radīt pseidojuridiskus nosacījumu par Ukrainas īpašumu atsavināšanai okupētajās teritorijās. Īpašniekiem tika dots īss laika periods, lai vai nu atsāktu savu īpašumu fiziski izmantot, vai to pārdotu. Pretējā gadījumā mājas un dzīvokļi tiks “nacionalizēti”.

Lai varētu pārdot nekustamo īpašumu, ukraiņiem vai nu jāpieņem Krievijas pilsonība, vai arī jāmaksā liela nauda, ​​lai atrisinātu šo jautājumu. Par to ziņojuši ukraiņi, ar kuriem runāja publikācijas autori.

Vairāki no Mariupoles aizbēgušie cilvēki, kuri runājuši ar Spiegel žurnālistiem, apstiprināja, ka viņu paziņas atgriezušies pārdot nekustamo īpašumu. Taču ir arī tādi, kas atgriezās, lai vienkārši atkal dzīvotu savos dzīvokļos. Kāds Oleksandrs, kurš kara sākumā ar ģimeni aizbēga uz Somiju, stāsta par diviem savas mātes draugiem, kuri savu izpostīto dzīvokļu vietā cer iegūt dzīvokļus jaunās ēkās Mariupolē.

Balstoties uz savu paziņu novērojumiem, Oleksandrs uzskata, ka Mariupolē varētu būt atgriezušies līdz 20 000 iedzīvotāju. Viņš novērojis, ka tie pārsvarā ir gados vecāki cilvēki, daudzas sievietes. Kāda cita sieviete, kura nebija pametusi Mariupoli, lēš, ka to cilvēku skaits, kuri ir atgriezušies, lai paliktu, ir aptuveni 5000.

Neraugoties uz lūgumu, izdevums nav varējis personīgi uzrunāt ar nevienu, kas bija atgriezies okupācijā. “Visi pieņem, ka tiek noklausīti viņu tālruņi. Neviens neuzņemtos tādu risku,” izteicies kādā no Baltijas valstīm dzīvojošais bēglis.

Kā pirms laika rakstīja UNIAN, deputāts Maksims Tkačenko norādījis, ka aptuveni 150 000 no turienes aizbēgušo ukraiņu jau atgriezušies Krievijas okupētajās teritorijās. Jo īpaši no 200 000 Mariupoles iedzīvotāju, kuri pameta pilsētu, pēc viņa datiem, atgriezās līdz 70 000 cilvēku. Starp iemesliem viņš minēja nepietiekamu atbalstu bēgļiem no Ukrainas valsts.

Mariupoles mēra padomnieks Petro Andrjuščenko apstiprināja šo informāciju, lai gan viņš pauda pieticīgākus skaitļus – pilsētā atgriezušies līdz 40 000 cilvēku. Pēc viņa teiktā, daži no šiem cilvēkiem vienkārši vēlējušies pārdot savu pārdzīvojušo īpašumu “pēc Krievijas likumiem”, lai pēc tam ar naudu atgrieztos Ukrainā vai Eiropā.















Mariupole, 2023. gada jūnijs







Mariupoles ceļa zīmes



















































































Krievijas armijas nopostītā Mariupole