Zemes izīrēšana lauksaimniekam – vai jāmaksā nodokļi?







Madara Briede, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

“Vai man būtu jāmaksā kādi nodokļi, ja es izīrētu zemniekam savu zemi lauksaimniecībai? Kā to nokārtot, lai viss būtu oficiāli?” – jautā lasītājs.

Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē – ja, gūstot ienākumu no sava īpašuma izīrēšanas vai iznomāšanas, nerodas saimnieciskās darbības izdevumi vai tie ir nebūtiski, fiziskajai personai ir tiesības nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējam, par to informējot VID piecu darbdienu laikā no līguma noslēgšanas dienas, pievienojot īres vai nomas līguma kopiju. Uz šā līguma pamata VID reģistrē nodokļu maksātājam saimnieciskās darbības ienākuma noteikšanu atbilstīgi likuma Par iedzīvotāju ienākuma nodokli 11. panta divpa­dsmitajai daļai. Gūtajam ienākumam no īpašuma piemēro 10% nodokļa likmi.

Izvēloties paziņot VID par saimnieciskās darbības nereģistrēšanu, zemes izīrētājam jāuzskaita tikai ieņēmumi. Taču jāņem vērā, ka pie šādas izvēles nebūs tiesību atskaitīt saimnieciskās darbības izdevumus, izņemot nekustamā īpašuma nodokli, netiks veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un netiks piemērots neapliekamais minimums un atvieglojumi.

Var reģistrēt saimniecisko darbību

Izvēloties maksāt nodokli no saimnieciskās darbības ienākuma vispārējā kārtībā – reģistrējot saimniecisko darbību VID, nekustamā īpašuma izīrētājam jāuzskaita gan ieņēmumi, gan izdevumi. Viņam ir tiesības atskaitīt no ieņēmumiem izdevumus, kas saistīti ar saimniecisko darbību, kā arī tiek piemēroti atvieglojumi, attaisnotie izdevumi un neapliekamais minimums. Šajā gadījumā nodokļa likme ir diferencēta atkarībā no gūtā ienākuma apmēra:

20% gada ienākumam līdz 20 004 eiro (no saimnieciskās darbības ieņēmumu un saimnieciskās darbības izdevumu starpības);

23% gada ienākumu daļai, kas pārsniedz 20 004 eiro (no saimnieciskās darbības ieņēmumu un saimnieciskās darbības izdevumu starpības);

31% gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 62 800 eiro.

Kas jāzina par VSAOI maksāšanu

Vienlaikus, persona, kura ir reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicēja, ir pašnodarbinātais.

Pašnodarbinātajam no saimnieciskās darbības ienākumiem (peļņas) ir jāveic obligātās iemaksas.

Ienākumu (peļņu) nosaka kā konkrētā mēneša saimnieciskās darbības ieņēmumu un ar to saistīto izdevumu starpību.

Pašnodarbinātā iemaksu likme ir 31,07%. Ja ienākums mēnesī no saimnieciskās darbības sasniedz vai pārsniedz minimālās algas apmēru (500 eiro), tad jāveic 31,07% vismaz no 500 eiro (vai no izvēlēta lielāka iemaksu objekta) un 10% no starpības starp faktiskajiem ienākumiem mēnesī un 500 eiro (vai no izvēlēta lielāka iemaksu objekta).

Ja ienākumi nesasniedz 500 eiro mēnesī – 10% no faktiskajiem ienākumiem. VSAOI veic reizi ceturksnī par tiem ceturkšņa mēnešiem, kuros ir ienākumi.

Iespējams arī mikrouzņēmumu nodokļa režīms

Trešais iespējamais iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksāšanas režīms, izīrējot nekustamo īpašumu, ir mikrouzņēmumu nodokļa režīms. Izvēloties to, jāuzskaita gan ieņēmumi, gan izdevumi, reizi ceturksnī jāiesniedz mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija (ja bijis apgrozījums kādā no ceturkšņa mēnešiem) un jāmaksā mikrouzņēmumu nodoklis.

Mikrouzņēmumu nodokļa likme apgrozījumam līdz 25 000 eiro gadā ir 25%, bet apgrozījuma pārsniegumam virs 25 000 eiro gadā – 40 procentu.

Saņemot samaksu skaidrā naudā par nekustamā īpašuma izīrēšanu, darījuma partnerim ir jāizsniedz VID reģistrēta kvīts.

Detalizēta informācija nekustamā īpašuma izīrētājiem atrodama VID tīmekļvietnē: www.vid.gov.lv, sadaļā “Pirmie soļi nekustamā īpašuma izīrētājiem”.

Ja ieņēmumi no īpašuma iznomāšanas pārsniedz 40 000 eiro gadā, obligāti jāreģistrējas VID ar PVN apliekamo personu reģistrā.