Zemkopības ministrs Armands Krauze lūdz prokuratūru pārbaudīt amatpersonu iespējamas prettiesiskas rīcības un lēmumu tiesiskumu 0
Zemkopības ministrs Armands Krauze nolēmis iesniegt Ģenerālprokuratūrā iesniegumu, lūdzot izvērtēt iespējamas amatpersonu prettiesiskas rīcības saistībā ar Ministru kabineta 2023. gada 19. decembra (Nr.79, 39.§) un 2024. gada 25. jūnija (Nr.41, 37.§) protokollēmumiem par koksnes cenu korekcijām AS “Latvijas valsts meži” atbilstoši brīvā tirgus cenām.
“Mums jābūt maksimāli caurspīdīgiem. Ja ir kaut mazākās šaubas par lēmumu sagatavošanas un pieņemšanas tiesiskumu, tai skaitā Zemkopības ministrijas kā akcionāra uzdevuma došanu AS “Latvijas valsts meži”, tas jāpārbauda neatkarīgi. Valsts interesēm ir jābūt augstāk par visu, jo tautsaimniecības stabilitāte ir nacionālās drošības jautājums,” uzsver zemkopības ministrs Armands Krauze.