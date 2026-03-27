Ziema vēl līdīs caur adatas aci: laika prognoze sestdienai
Naktī uz sestdienu gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies līdz +1..-4 grādiem, prognozē sinoptiķi.
Tuvākajā diennaktī valstī kopumā gaidāms neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem. Naktī vietām Kurzemē veidosies migla.
Maksimālā gaisa temperatūra dienā būs no +6 grādiem dažviet piekrastē līdz +13 grādiem Latgalē.
Pūtīs lēns vējš, galvenokārt dienvidu, dienvidrietumu vējš.
Rīgā sestdien gaidāms sauss un pārsvarā saulains laiks. Gaisa temperatūra naktī svārstīsies ap nulli, dienā tā paaugstināsies līdz +11 grādiem.