Ziemassvētku eglīte apgāzās – nejaušība vai zīme, ko nevajadzētu ignorēt? 0
Šodien, kad ārā plosās stiprs vējš, nebūtu brīnums, ja, vēja plūsmai tiekot mājās, apgāztos arī mūsu Ziemassvētku eglītes. Tomēr reizēm eglītes, tā vien šķiet, apgāžas pašas no sevis. Kā tas iespējams un ko tas nozīmē?
Tautas tradīcijās šādam notikumam tiek piedēvēta īpaša nozīme. Galu galā eglīte kopš seniem laikiem tiek uzskatīta par mājas enerģijas talismanu, kas simbolizē ģimenes labklājību un veiksmi nākamajā gadā.
Ko nozīmē, ja eglīte nokrīt?
Saskaņā ar dažādiem ticējumiem, Ziemassvētku eglītes krišana bieži tiek interpretēta kā brīdinājums par iespējamiem pārbaudījumiem vai nelabvēlīgiem notikumiem nākamajā gadā.
Tiek uzskatīts, ka eglīte spēj just saspringto atmosfēru mājās un reaģēt uz slēptiem konfliktiem starp ģimenes locekļiem.
Tāpat tās krišana var liecināt, ka ģimenei nepieciešams izlīgums vai strīdu risināšana, lai nākamais gads būtu harmonisks.
Interesantākais, ka ne par velti ir teicies – koks ar diviem galiem. Ja eglītei apgāžoties salūzt kāds no eglīšu rotājumiem vai dekorācijām, tad ņem vērā – rotājuma lauskas tomēr nes veiksmi.
Salauzts rotājums simbolizē atbrīvošanos no vecā, dodot iespēju dzīvē ienākt kam jaunam.
Pozitīva zīme ir, ja eglītes galotnīte paliek neskarta – tas liecina, ka plāni un sapņi nākamajā gadā noteikti piepildīsies.
Protams, nevajadzētu aizmirst arī par racionāliem iemesliem, kāpēc eglīte mēdz apgāzties. Laika gaitā dzīva eglīte izžūst un zaudē stabilitāti, bet mākslīgās eglītes stiprinājumi var kļūt vaļīgi. Tāpēc, tā vietā, lai nervozētu, vajadzētu vienkārši noņemt salauztās rotaļlietas, drošāk nostiprināt svētku eglīti un turpināt svinības. Galu galā tieši pozitīvs noskaņojums un iekšējais miers nosaka, kāds būs jūsu nākamais gads.
Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.