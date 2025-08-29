#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls
Foto: PIKIST.COM

ZM: Šā gada nelabvēlīgie laika apstākļi lauksaimniekiem provizoriski radījuši zaudējumus gandrīz 93 miljonu eiro apmērā 0

LETA
12:15, 29. augusts 2025
Ziņas Ekonomika

Lauku atbalsta dienestā (LAD) līdz 25.augustam lauksaimnieki iesnieguši informāciju par šā gada nelabvēlīgajos laika apstākļos cietušajām platībām 79 000 hektāru apmērā, un kopējie provizoriskie zaudējumi lēsti gandrīz 93 miljonu eiro apmērā, aģentūru LETA informēja Zemkopības ministrijā (ZM).

Reklāma
Reklāma
Veselam
Atšķirība starp zālēm un indi ir tikai devā: lūk 3 uztura bagātinātāji, kas bendē tavu veselību
Krieviete pārsteigta un “palika uz pauzes”! Latvieši stāsta, kā ārzemēs “atmaskojuši” nekaunīgus tūristus 45
5 interjera kļūdas, kas liecina par bezgaumību jūsu mājoklī – skarbs dizainera viedoklis
Lasīt citas ziņas

Vienlaikus ministrijā uzsvēra, ka lauksaimnieki turpina iesniegt informāciju LAD par cietušajām platībām.

ZM ceturtdien, 28.augustā, ikmēneša Eiropas Komisijas (EK) darba grupas sanāksmē iesniedza jaunākos datus par pašreizējo situāciju lauksaimniecībā Latvijā.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Pagājušajā gadā te arī vienu sievieti nosita tajā pašā vietā…” Vecumniekos uz gājēju pārejas notriekta sirmgalve
Vācijas kanclers Mercs: “Karš var turpināties vēl daudzus mēnešus. Mums jebkurā gadījumā jābūt tam gataviem”
“Viņi ir nedaudz apmaldījušies un apjukuši.” Soctīklotāji dalās savās sajūtās pēc Latvijas basketbola izlases uzvaras pār Igauniju

Sanāksmē ZM vērsa EK un citu dalībvalstu uzmanību īpaši nelabvēlīgajai situācijai Latvijā, informējot, ka lietainie laika apstākļi ir nozīmīgi ietekmējuši lauksaimniecību un Latvijas valdība ir izsludinājusi ārkārtējo situāciju lauksaimniecības nozarē. Šogad 12.augustā aktualizētie dati par situāciju Latvijas lauksaimniekiem iesniegti arī ES lauksaimniecības un pārtikas komisāram.

Tāpat sanāksmē Igaunija informēja, ka 2025.gada kultūraugu audzēšanas sezona bijusi sarežģīta, jo lauksaimniekus negatīvi ietekmēja būtiski nokrišņi un krusa. Vidējie nokrišņi Igaunijā no aprīļa līdz jūlijam pārsnieguši normu par 34%, bet atsevišķos reģionos – par 70%.

Arī Igaunijā lauksaimniekiem applūduši lauki, ir apgrūtināti lauku darbi, nolūzuši kultūraugi, būtiski izplatījušās slimības un nezāles, ražas darbi notikuši novēloti un lēni, kā arī novēloti sākusies ziemas kultūru sēja un citi darbi.

Igaunijas zemkopības ministrs šonedēļ nosūtīja vēstuli ES lauksaimniecības un pārtikas komisāram, informējot par situāciju un lūdzot EK sniegt lauksaimniekiem ārkārtas atbalstu no lauksaimniecības rezerves.

Ņemot vērā Latvijas sniegtos datus un sanāksmes laikā vērsto uzmanību uz aktuālo situāciju laukkopībā, EK ir sākusi padziļinātu situācijas izvērtēšanu Baltijas valstīs. EK sadarbojas ar Kopīgo pētniecības centru (JRC), kas specializējas agrometeoroloģisko apstākļu analīzē, veicot detalizētu datu izpēti par klimatiskiem un agronomiskiem rādītājiem reģionā.

ZM norāda, ka sanāksmē EK, informējot par agrometeoroloģiskajiem apstākļiem Eiropā no 1.jūlija līdz 16.augustam, minēja, ka situācija saistībā ar laika apstākļiem Eiropā ir bijusi daudzveidīga. Piemēram, Ibērijas pussalas ziemeļrietumu reģionos, Francijas dienvidrietumos, Rumānijas dienvidos, lielākajā daļā Bulgārijas un Grieķijas, kā arī Melnās jūras piekrastes reģionos bija novērojams nokrišņu deficīts un daudzos no šiem reģioniem izcēlās mežu ugunsgrēki.

Reklāma
Reklāma

Savukārt citviet Eiropā šogad novēroti pārmērīgi nokrišņi, tostarp Dānijā, Vācijas ziemeļos un ziemeļaustrumos, Polijas ziemeļos, Rumānijas ziemeļu centrālajā daļā, Itālijas ziemeļu un centrālajos reģionos, kā arī Vidusjūras piekrastes reģionos Spānijā.

LETA jau vēstīja, ka Ministru kabinets 5.augustā ārkārtas sēdē aptaujas kārtībā nolēma izsludināt ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā visā Latvijas teritorijā līdz 2025.gada 4.novembrim, lai novērstu salnu, lietavu un plūdu izraisīto seku draudus.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
VIDEO. “Kamēr cīnāmies par izdzīvošanu, Pieci.lv pārstāvjiem šis ir “humora vērts stāstiņš”!” Zemnieku saeima pieprasa publisku atvainošanos
“Situācija nav vairs traģiska, tā ir katastrofāla!” Lazdiņš par šī brīža lauksaimniecības situāciju Latvijā
TV24
Lietus iznīcinātās ražas zaudējumi mērāmi desmitos miljonu eiro – palīdzību meklēs Eiropā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.