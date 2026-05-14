ZZS valde secina: Evikas Siliņas vadītā valdība ir gāzta 0

7:05, 14. maijs 2026
Ziņas Latvijā

Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS) valde trešdienas, 13.maija, ārkārtas sēdē partijas “Progresīvie” rīcību novērtēja kā bezatbildīgu attiecībā uz Latvijas aizsardzību, atstājot valsti sākumā bez aizsardzības ministra un tagad arī bez valdības.

ZZS uzsver, ka šobrīd Latvijas interesēs ir nekavējoties nodrošināt politisko stabilitāti valstī, izveidojot jaunu, rīcībspējīgu valdību ar pārliecinošu atbalstu Saeimā.

ZZS sagaida, ka Valsts prezidents izmantos Satversmē noteiktās tiesības nominēt premjera amata kandidātu. Informējam, ka ZZS kā otra lielākā partija Saeimā, ir aicināta uz konsultācijām pie Valsts prezidenta jau šo piektdien, 15.maijā.

