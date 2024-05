“Mājas Viesis”

10 iecienītākās un labākās ābolu šķirnes Latvijā Ieteikt 59







Kuras ābelītes būtu piemērotas Latvijas klimatiskajiem apstākļiem? Tiec nu gudrs, jo dārzu atrašanās vietas ir dažādas. Visgaršīgākās no universālajām šķirnēm, kas derētu daudziem dārziem, iesaka SIA ‘Pūres dārzkopības pētījumu centra’ speciāliste Inese Drudze.

Reklāma Reklāma

Agrās vasaras šķirnes ir ‘Korta’ un ‘Sarkanais Cukuriņš’. ‘Korta’ – lielaugļaināka un pret vēzi daudzkārt izturīgāka Bumbierābeles aizvietotāja. Mīkstums salds, ar bumbieru aromātu. Ienākas pirms ‘Baltā Dzidrā’. Koki aug spēcīgi, veselīgi. Ļoti ražīga šķirne. ‘Sarkanais Cukuriņš’ – nelieli, ļoti saldi sarkani ābolīši. Ienākas pirms ‘Baltā Dzidrā’. Koks izaugs liels, tādēļ labāk izvēlēties stādus uz puspundura auguma potcelmiem.

Mazliet vēlākas vasaras šķirnes ir ‘Roberts’, ‘Agra’. ‘Roberts’ – vidēji lieli tumši sarkani saldskābi vasaras āboli ar iesārtu mīkstumu, ēdami visu augustu. Viena no retajām vasaras šķirnēm, kas ir izturīga pret kraupi. ‘Agra’ – vēla vasaras šķirne ar augļiem, ko var uzglabāt mēnesi. Āboli tumši sarkani, ar stingru, saldskābu mīkstumu. Ļoti ražīga šķirne.

Rudens – agras ziemas šķirnes ir ‘Merrigold’, ‘Auksis’, ‘Eksotika’, ‘Dace’, ‘Sapnis’, ‘Kerr’. ‘Merrigold’ – ienākas septembrī, var gatavināt un ēst no koka, var arī likt augļu pagrabā. Āboli vidēji lieli, koši dzelteni, ļoti aromātiski, saldi, ar banānu garšu. ‘Auksis’ – šī šķirne ir ļoti stabila un ikgadēja ražotāja, pieticīga un neizvēlīga. Āboli vidēji lieli, dzelteni ar rozā sārtumu, var būt arī aprūsināti. Mīkstums sulīgs, kraukšķīgs, saldskābs, ļoti garšīgs. Var septembrī ļaut ienākties kokā un lietot uzreiz, bet var arī novākt tehniskajā gatavībā un glabāt vēsā pagrabā līdz pat aprīlim. ‘Eksotika’ – izceļas ar sevišķi skaistiem, tumši sarkaniem, mirdzošiem augļiem. Mīkstums balts ar rozā dzīslām un sārtumu zem mizas, salds ar vāju skābumiņu, ļoti garšīgs. Šķirne vidēji uzņēmīga pret kraupi. Vainags diezgan stāvs, tādēļ jauniem kokiem ieteicams nozāģēt galotnes īsākas. ‘Dace’ – pret kraupi izturīga un ļoti ražīga šķirne. Āboli vidēji lieli, sarkani ar lieliem gaišiem punktiem. Mīkstums sulīgs, saldskābs, gards, augļi izturīgi pret biršanu. Lietojami no septembra beigām līdz decembrim. ‘Sapnis’ – augļi vidēji lieli sārti svītraini, ļoti saldi ar nelielu skābumiņu, teicamu garšu. Diezgan augsta izturība pret visām slimībām. Lietojami no septembra beigām līdz novembrim. ‘Kerr’ – viena no garšīgākajām un ražīgākajām paradīzes ābelēm. Augļi sīki, tumši sarkani, saldskābi ar mandeļu aromātu. Var viegli novākt, nopurinot no zariem. Sula, ievārījumi un kompoti iekrāsojas tumši rozā.

Ziemas (viegli uzglabājamās) šķirnes ir ‘Zarja Alatau’, ‘Belorusskoje Sladkoje’, ‘Aļesja’. ‘Zarja Alatau’ – augļi dzelteni ar oranžu sānu, mīkstums stingrs, sulīgs, salds ar vāju skābumu un aprikozu aromātu. Laba izturība pret visām slimībām. Ļoti augsta ražība. Vēsā pagrabā iespējams uzglabāt pat līdz jaunajai ražai.

‘Belorusskoje Sladkoje’ – līdz janvārim vai februārim glabājams saldais ābols, kas atšķirībā no citām saldajām šķirnēm labi saglabā sulīgumu un kraukšķīgumu. Āboli lieli, tumši sarkani. Šķirne ir izturīga pret kraupi.

‘Aļesja’ – ja kādam garšo ‘Serinka’ (savdabīgi skābena, bet ļoti slimīga šķirne), tad šo šķirni ir ieteicams audzēt tās vietā. Kompakts vainags, ļoti laba izturība pret visām slimībām. Teicami uzglabājams līdz vēlam pavasarim, turklāt augļiem tīk visparastākie pagrabi, bez modernajām glabāšanas tehnoloģijām. Āboli vidēji lieli, sarkanoranži, saldskābi, ar ‘Serinkas’ aromātu.