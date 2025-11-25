Ekrānšāviņš no LTV video, LA.lv kolāža

VIDEO. 16 izmisuma pilnas stundas uz apledojuša ceļa – šoferis ar "dzīvo kravu" netiek ne no vietas

21:26, 25. novembris 2025
Ziņas Latvijā

16 izmisuma pilnas stundas uz pilnībā apledojuša ceļa ar auto un piekabi, kas pilna ar dzīviem lopiem – liellopiem. Tā to nakti pavadījis kāds kravas auto šoferis Kurzemes pusē. Apledojušais autoceļš Embūte-Skrunda kļuva par viņa lamatām.

Lai gan ceļa stāvoklis autoceļa uzturētājam bija zināms jau dienu iepriekš, ceļa greideris parādījies krietni vēlāk. Visu nakti izmisušais šoferis pavadīja, mēģinot sazvanīt atbildīgos dienestus un lūdzot palīdzību, par to vēstīts LTV YouTube kontā.

Vairāk skatieties pievienotajā video.

