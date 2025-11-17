Bīstamākais laiks uz ceļa – novembra beigas, putenis. Un arī viena konkrēta diena nedēļā 2
Novembra pēdējā nedēļa un decembra pirmā puse uz Latvijas ceļiem ir bīstamākais laiks – šajā trīs nedēļu periodā negadījumu skaits ir pat par 50% lielāks nekā vidēji. Turklāt īpaši sliktā gaismā izceļas pirmdienas, kad negadījumu skaits pieaug vēl vairāk.
Dabas untumi jāņem vērā – pat ja auto teicamā stāvoklī
Lielākais negadījumu skaits ir novembra beigās un decembra sākumā.
Pirmā reize ir, kad zemā temperatūrā līst lietus un veido apledojumu. Nākamajās dienās negadījumu daudzums pierimstas, bet tad nāk pirmais putenis, un atkal negadījumu skaits ievērojami pieaug – to mēs redzam, analizējot BALTA datus par ceļu satiksmes negadījumiem pēdējos gados,” stāsta Kristaps Liecinieks, apdrošināšanas sabiedrības BALTA pārstāvis.
Pēdējos piecos gados vidēji nedēļā tiek reģistrēti 613 negadījumi, bet novembra beigas un decembra sākums ir vienīgie mēneši, kuros sadursmju skaits mēdz pārsniegt 900, liecina Latvijas transportlīdzekļu apdrošināšanas biroja (LTAB) dati par valstī reģistrētajiem OCTA pieteikumiem..
Tam piekrīt arī autoservisa Zīča motors valdes loceklis Artūrs Grava, piebilstot, ka putenis, atkala vai pat pirmais sniegs ietekmē ne tikai aizmāršīgāko autovadītājus – negadījumos iekļūst arī tie šoferi, kuru spēkrati ir aprīkoti ar atbilstošām riepām un ir teicamā tehniskā stāvoklī.
jārēķinās gan ar vājāku saķeri, gan apgrūtinātu redzamību. Tādā klimata joslā mēs dzīvojam, taču tā jau ir klasika – aizvien sniegs novembra beigās vai decembrī daļai autovadītāju ir pārsteigums,” stāsta A. Grava, kā vienīgo panaceju minot sekošanu līdzi laikapstākļu prognozēm, lai sniegs nepārsteidz nesagatavotus.
KASKO dati rāda šādu ainu – sniegputeņa vai atkalas laikā negadījumu skaits dubultojas. Ja vidēji novembrī un decembrī tiek saņemti 30 negadījumu pieteikumi ik dienu, tad puteņa dienās (īpaši pirmā sniega laikā) to skaits pieaug līdz 55 – 60 negadījumiem.
Putenis, atkala un… pirmdiena
“Pat ja pirmais sniegs ir bijis brīvdienās un iedzīvotājiem ir bijusi iespēja pierast pie slideniem ceļiem relatīvi mierīgā satiksmē, pirmdienas rītā šoferi sastopas ar realitāti. Satiksme ir kļuvusi ievērojami lēnāka un nervozāka, jo reti kurš ir ierēķinājis papildu laiku nokļūšanai darbā,” stāsta K. Liecinieks.
Viņa novērojumus apstiprina autoservisa vadītājs, piebilstot, ka nereti “papildus pagali” šim apgrūtinātās braukšanas ugunskuram piemet arī vietām no sniega nenotīrītie ceļi.
Riepu maiņa: autovadītāji kļūst apzinīgāki, taču rindas veidojas aizvien
Pēdējos gados autovadītāji ir kļuvuši apzinīgāki – riepas tiek mainītas savlaicīgi. “Varētu teikt, ka pamazām šī tendence mazinās – autoservisā novērojam, ka šoferi par riepu maiņu sāk domāt laicīgi – citi tās nomaina jau oktobrī, novembra sākumā. Protams, pirmajā sniega dienā aizvien vēl varam novērot rindas,” stāsta A. Grava.
Pēdējos gados ir arī uzlabojusies kopējā riepu kvalitāte – pēdējos gados aizvien retāk var novērot to, ka autovadītāji pērk lietotas ziemas riepas. “Iespējams, te kopā ir divi faktori – Latvijas šoferi sākuši domāt racionālāk un arī maciņš kļuvis mazliet biezāks,” pauž A. Grava.
“Tāpat arī aizvien servisā gadās pa kādam auto, kam aizsalst logu šķidrums, jo tas nav laicīgi nomainīts no vasaras uz ziemas,” stāsta eksperts, norādot, ka tas ir līdzīgi kā decembrī braukt ar vasaras riepām. “Ja nu tomēr logu šķīdums ir aizsalis, to atrisināt var visai vienkārši – nav obligāti jābrauc uz servisu. Vislabāk palīdz siltums, un ja nav iespēju auto ievest garāžā, tad var doties uz pazemes stāvvietu,” tā A. Grava.
Drošs pirmais sniegs – eksperta ieteikumi
Laicīgas riepu maiņas nozīmei piekrīt arī Jānis Eglīte, autoservisa Wood Hood valdes loceklis un četrkārtējs Latvijas čempions driftā. Viņš skaidro: jau +5 grādos vasaras riepas pilnvērtīgi nepilda savu funkciju – svarīgs ir ne tikai protektora dziļums, bet arī pats riepu sastāvs. Vasaras riepas ir ar cietāku sastāvu un neveido tik labu saķeri ar ceļu aukstos apstākļos.
Lieta, par ko nereti aizmirst, bet kas ir ļoti svarīga redzamībai – atbilstošas logu slotiņas. “Vasarā tās mēdz izkalst, un tad, piemēram, putenī, vairs tik labi nepilda savu funkciju. To laicīga maiņa ir ļoti svarīga,” norāda J. Eglīte.
“Trīs lietas, kas ir vajadzīgas drošam ziemas sākumam – atbilstošas riepas, ziemas logu šķidrums un sniega un ledus tīrīšanas aprīkojums – slotiņa, ledus skrāpis un neliela lāpsta, ja ir īpaši sniegota ziema,” rezumē K. Liecinieks.