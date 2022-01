Foto: EPA/Scanpix/LETA

Svarīgākās izmaiņas 2022. gadā, kas skars lielu iedzīvotāju daļu Ieteikt







Palielināts ar ienākuma nodokli neapliekamais minimums

Šodien spēkā stājušies grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN)” un grozījumi noteikumos par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru IIN aprēķināšanai, kas paredz palielināt ar nodokli neapliekamo minimumu.

No šodienas līdz 30.jūnijam ar IIN neapliekamais minimums būs 350 eiro mēnesī, bet no 1.jūlija – 500 eiro mēnesī. Līdz šim neapliekamais minimums bija 300 eiro mēnesī, bet pensionāriem – 330 eiro mēnesī.

Izmaiņas ir daļa no 2022.gada valsts budžeta projektu pavadošās likumprojektu paketes.

Grozījumi arī noteic kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests 2022.gadā noteiks prognozēto mēneša neapliekamo minimumu.

Noteiktas arī citas izmaiņas IIN piemērošanā, tostarp no aplikšanas ar nodokli atbrīvotas atbalsta programmas dzīvojamo ēku atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanas ietvaros piešķirtie granti par ēkas energoklases uzlabošanu un tehniskās palīdzības saņemšanu.

Tāpat ar nodokli neapliks līdzfinansējumu privātmāju iedzīvotājiem nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajām siltuma un ūdens apgādes sistēmām un kanalizācijas tīkliem.

Ģimenes pabalsts par vienu bērnu pieaugs līdz 25 eiro un par diviem bērniem – līdz 100 eiro

Šodien stājas spēkā grozījumi, pateicoties kuriem pieaugs ģimenes valsts pabalsta apmērs un mainīsies tā izmaksas specifika.

Ģimenes valsts pabalsta reforma paredz, ka no šodienas par vienu bērnu no gada līdz 20 gadu vecumam ģimenes valsts pabalsts mēnesī būs 25 eiro, par diviem bērniem – 100 eiro (50 eiro par katru bērnu), par trijiem bērniem – 225 eiro (75 eiro par katru bērnu). Par četriem un vairāk bērniem pabalsts būs 100 eiro mēnesī par katru bērnu.

Vienlaikus no šī gada ģimenes valsts pabalsta apmērs būs atkarīgs no tā, par cik faktiski audzināmiem bērniem vecumā no viena gada līdz 20 gadu vecumam persona saņem ģimenes valsts pabalstu, nevis kā līdz šim – atkarībā no tā, kurš pēc kārtas bērns ir piedzimis.

Pēc Labklājības ministrijas sniegtās informācijas, 2020.gadā ģimenes valsts pabalsts izmaksāts par 344 899 bērnu vidēji mēnesī. Plānotais saņēmēju skaits, kuri saņems ģimenes valsts pabalstu no šodienas būs 225 525.

Vienlaikus ģimenes valsts pabalstu jaunajā apmērā turpmāk Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) aprēķinās un izmaksās automātiski, līdz ar to pabalsta saņēmējiem nekas nav jādara.

Aģentūrā skaidroja, ka ģimenes valsts pabalsta apmērs būs atkarīgs no tā, par cik faktiski audzināmiem bērniem vecumā no viena līdz 20 gadiem ģimenes valsts pabalstu saņem. Piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par divu vai vairāku bērnu audzināšanu vairs nepiešķirs.

Situācijā, ja laulātie audzina bērnus no iepriekšējām attiecībām, no šodienas būs iespēja vienam no laulātajiem, pamatojoties uz otra laulātā labprātīgu piekrišanu, saņemt ģimenes valsts pabalstu par visiem kopīgi audzināmajiem bērniem, ne tikai par saviem bioloģiskajiem bērniem.

Laulātajam, kurš saņem ģimenes valsts pabalstu par savu bērnu, jāiesniedz iesniegums VSAA par labprātīgu atteikšanos no viņam piešķirtā pabalsta turpmākās saņemšanas, piekrītot šīs tiesības turpmāk nodot otram laulātajam, kurš nav bērna bioloģiskais vecāks. Savukārt laulātajam, kurš nav bērna vecāks, jāiesniedz iesniegums pabalsta piešķiršanai.

Iesniegumu par labprātīgu atteikšanos no turpmākās ģimenes valsts pabalsta saņemšanas un piekrišanu, ka to saņems otrs laulātais, var iesniegt elektroniski oficiālajā e-adresē, elektroniski e-pastā “pasts@vsaa.gov.lv” (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu) vai arī nosūtot pa pastu jebkurai nodaļai vai ievietojot VSAA klientu apkalpošanas centros izvietotajās pasta kastītēs darba laikā.

Pēc tam, kad laulātais atteicies, otrs laulātais iesniegumu par ģimenes valsts pabalsta piešķiršanu var iesniegt portālā “Latvija.lv”, izmantojot e-pakalpojumu “E-iesniegums VSAA pakalpojumiem” un izvēloties iesniegumu “Ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti piešķiršanai”.

Kā uzsver VSAA, ja pāris dzīvo kopā nereģistrētā laulībā un audzina bērnus, kas nav abu kopīgie bērni, tad vienam no viņiem saņemt pabalstus par visiem bērniem nav tiesību.

SIA ar mikrouzņēmuma nodokļu maksātāja statusu būs jāmaksā UIN

Šodien tās sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA), kurām bija mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statuss, to zaudējušas un automātiski kļuvušas par uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) maksātājām, aģentūru LETA informēja Valsts ieņēmumu dienestā (VID).

To nosaka 2020.gada nogalē pieņemtās izmaiņas Mikrouzņēmumu nodokļa likumā.

Izmaiņas nozīmē, ka no 1.janvāra šīm SIA jāmaksā UIN, bet līdz 5.janvārim VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) jāiesniedz ziņas par darba ņēmēju – mikrouzņēmuma īpašnieku -, norādot mikrouzņēmuma darba ņēmēja statusa zaudēšanu no 2021.gada 31.decembra. Ziņu kods ir 25.

Savukārt, ja SIA valdes loceklim ir noteikta atlīdzība un par viņu ir veicamas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, tad EDS jāiesniedz ziņas par darba ņēmējiem, norādot ziņu kodu 11 – darba ņēmēja statusa iegūšana.

Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusā, ja nav reģistrēts kā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs, bez izmaiņām varēs turpināt darboties individuālais komersants, individuālais uzņēmums, zemnieka vai zvejnieka saimniecība, fiziskā persona, kas reģistrēta VID kā saimnieciskās darbības veicējs.

UIN maksā neatkarīgi no gada laikā gūto ienākumu apmēra – tikai tad, ja SIA sadalīs peļņu dividendēs vai tām pielīdzinātās izmaksās, veiks ar saimniecisko darbību nesaistītus izdevumus, veiks palielinātus procentu maksājumus, sniegs aizdevumus saistītām personām.

UIN maksā pēc 20% likmes no nodokļa bāzes, kuru veido sadalītā peļņa un nosacīti sadalītā peļņa. UIN deklarāciju aizpilda un nodokli maksā tajā mēnesi, kurā veidojas nodokļa bāze.