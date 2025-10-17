FOTO: LA.LV kolāža

“Šādi mirkļi skolotājam ļauj izdzīvot un virzīties uz priekšu” – skolotāja dalās sirdi sildošā situācijā 0

17:50, 17. oktobris 2025
Jau daudz ziņots par visādām nedienām par un ap izglītību. Gan skolotāju algas, gan šķietami savādie mājasdarbi. Taču šoreiz kāda skolotāja platformā “Threads” dalījusies ar patīkamu daļu no ikdienas.

Lolita dalās sirsnīgajā pārsteigumā: “Šādi mirkļi skolotājam ļauj izdzīvot un virzīties uz priekšu ❤️❤️❤️. Novēlu, lai kaut ko tādu kaut vienreiz dzīvē tā uzraksta un atstāj uz galda kādam IZM ierēdnim vai izglītības politikas veidotājam…”

FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
