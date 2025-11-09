Cilvēkiem ar vājiem nerviem nelasīt! Melnais horoskops visām zodiaka zīmēm 0
Lietošanas pamācība
Lai gan lasīti dažādi horoskopi, pirms iepazīšanās arī šī raksta saturu brīdinām, ka zodiaka zīmju sliktākās rakstura īpašības ar nolūku pārspīlētas un kariķētas, lai dotu iespēju pasmieties – galvenokārt pašam par sevi, jo, ja tev piemīt humora izjūta, pat melnākajā horoskopā noteikti atradīsi kādu realitātes graudiņu. No otras puses, varbūt šis ir tas gadījums, kad nepārsūtīt informāciju draugiem un radiniekiem – ja nu viņi apvainojas (visticamāk tāpēc, ka izklausīsies pārāk patiesi)?!