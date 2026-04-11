“300 metri būs jāpārtaisa pilnībā!” Kleinbergs skaidro – problēmas nav tik dramatiskas, kā šķiet sociālajos tīklos 0

19:21, 11. aprīlis 2026
Rīgas domes priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs TV24 raidījumā “Rīga runā” atzīst, ka ar Mūkusalas promenādes projektu saistītās problēmas radušās vairāku pušu atbildības rezultātā – gan projektēšanā, gan būvuzraudzībā, gan arī būvnieku darbā.

Viņš norāda, ka šobrīd vēl tiek vērtēts, kā tieši atbildība par konstatētajiem defektiem tiks sadalīta starp iesaistītajām pusēm. Vienlaikus Kleinbergs aicina kritiski vērtēt sociālajos tīklos izskanējušo informāciju, kas nereti rada pārspīlētu priekšstatu par situāciju.

Pēc viņa teiktā, būtiskākais defekts ir nekvalitatīvi izbūvēta seguma daļa aptuveni 300 metru garumā, kas būs pilnībā jāpārtaisa. Taču viņš uzsver – tā ir tikai virskārta, kas izbūvēta uz vecajiem, vēsturiskajiem pamatiem.

Būvnieks esot apņēmies šo problēmu novērst salīdzinoši īsā laikā – darbus plānots pabeigt līdz 1. jūnijam.

Kleinbergs arī noraida izskanējušos pārmetumus, ka defekti tiekot vienkārši “pielaboti” vai maskēti. Viņš skaidro, ka publiski redzamie “aizlāpījumi” radušies ekspertu darbu rezultātā – veicot pārbaudes, tika ņemti paraugi, un pēc tam šīs vietas tehniski aizpildītas.

“Neviens neko nešpaktelē pa gabaliņiem – notiek reāla problēmas novēršana,” uzsver Kleinbergs, piebilstot, ka situācija tiek kontrolēta un risinājumi jau ir procesā.

