4 zodiaka zīmju pārstāvji, kuru dvēsele ir patiešām melna







Domā, tu zini, cik tumša patiesībā ir tava dvēsele? Mēs ļoti par to šaubāmies. Lai to noskaidrotu, būtu pavisam godīgi jāatbild uz jautājumu, kādas tevī ir labās un kādas – sliktās īpašības? Bez tam – kuru ir vairāk? Taču, iespējams, ir ātrāka atbilde – tikai dažām zodiaka zīmēm dvēselē ir vairāk melnuma kā citām!

Vērsis

Ieraugot Vērsi šajā sarakstā, iespējams, daudzi būs pārsteigti – ne tikai paši Vērši! Bet patiesībā Vēršiem ir ļoti melna dvēsele, interesantākais, ka neviens nezina par to, jo Vērsis bieži atgrūž prom tos, kas viņam nepatīk. Tavs melnums visvairāk izpaužas privātīpašnieciskās tieksmēs, ko tu paud pret tiem cilvēkiem, kas tevi mīl un par tevi rūpējas. Greizsirdība un centieni kontrolēt citus cilvēkus (it īpaši sev mīļos), ir ļoti sliktas rakstura īpašības. Padomā par to!

Dvīņi

Arī Dvīņu dvēselē ir daudz tumsas. Šie cilvēki bieži staigā pa plānu ledu – starp gaismu un tumsu, pozitīvismu un negatīvismu. Dvīņi ir ar divām sejām un varētu teikt – ar divām dvēselēm. Reizēm viena ir gaiša, bet otra – pavisam melna. Nekad nevar zināt, kura gūs virsroku. Un patiesībā tas ir skumji. Tuvie cilvēki bieži piedzīvo vilšanos kopdzīvē ar tevi.

Skorpions

Humoristisks, harizmātisks, vizuāli pievilcīgs, tomēr dziļi sirdī – gluži, gluži melns. Neviens gaismas stariņš šai tumsai netiek cauri, jo tu pats to neļauj. Tu demonstrē bezrūpību un vienaldzību, tādējādi aizbiedējot cilvēkus sev apkārt, un ar laiku sāc ticēt tam, ka nevienam neesi svarīgs. Un tava dvēsele kļūst aizvien melnāka un melnāka.

Mežāzis

Tava dvēsele ir tumša, tomēr… pozitīvā nozīmē. Tu “piemēri” tumsu tajos brīžos, kad vēlies izskatīties draudīgs un biedējošs, īpaši tas noder tajos brīžos, kad tev uzmācas kādi tev nesimpātiski cilvēki. Šis “ampluā” ir labi izspēlēts, taču nav īsts. Patiesībā tev ir visai gaiša dvēsele! Kurš gan to būtu domājis!