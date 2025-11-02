Foto: Pexels

50 pelēkā nokrāsas jeb laika prognoze jaunās nedēļas sākumam 0

LETA
15:28, 2. novembris 2025
Ziņas Dabā

Jauna nedēļa sāksies ar pelēku pirmdienu, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes.

Reklāma
Reklāma
Mājas
Berzēšanās gar kājām, gulēšana virsū, astes kustināšana – iemācies saprast, ko kaķis tev šādi “saka”
Veselam
7 produkti, kurus iekļaujot uzturā katru dienu, saņemsiet teju visas organismam nepieciešamās barības vielas
Kokteilis
3 horoskopa zīmēm novembris būs īsts pārmaiņu mēnesis – dzīve sagriezīsies kājām gaisā
Lasīt citas ziņas

Naktī debesis klās mākoņi, kas centrālajos un austrumu rajonos nesīs lietu. Vietām, galvenokārt rietumu rajonos, sabiezēs migla, dūmaka. Pūtīs lēns dienvidu puses vējš. Minimālā gaisa temperatūra būs +6…+9 grādi.

Rīgā nakts būs mākoņaina un palaikam gaidāms neliels lietus. Pūtīs lēns dienvidu, dienvidrietumu vējš. Minimālā gaisa temperatūra būs +7…+8 grādi.

CITI ŠOBRĪD LASA
Atrasts vainīgais, kurš tiek apsūdzēts nelegālā elektrības pieslēguma ierīkošanā Andreja Elksniņa īpašumā
Tuvumā palikuši tikai pakalpiņi. Putins arvien vairāk zaudē Krievijas elites cieņu, pārvēršoties par “kārpainu pīli”
“Jādomā, ka nevienam nav nācies zaudēt tuvinieku…” Sieviete uzrunā šoferus, rosinot satiksmē vairāk domāt arī par citiem

Diena būs lielākoties mākoņaina, un valsts teritorijas lielākajā daļā brīžiem būs vērojams neliels lietus, smidzināšana. No rīta atsevišķos rajonos vēl saglabāsies migla. Pūtīs lēns vējš, un maksimālā gaisa temperatūra būs +7…+11 grādu robežās.

Rīgā diena būs pelēcīga un brīžiem gaidāms neliels lietu, smidzināšana. Saglabāsies lēns dienvidu, dienvidrietumu vējš, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +9…+10 grādiem.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Svētdienas laikapstākļi piemēroti LA.LV lasīšanai, jo ārā būs rudenīgi pelēks
Kāds laiks gaidāms nedēļas pēdējā dienā? Sinoptiķu prognozes nav ļoti iepriecinošas
Novembris jau klāt: kāds laiks gaidāms šodien?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.