Premjerministre par nošauto suņu lietu: “Viens ir tas, ko mēs redzam sociālajos tīklos, bet otrs…” 0
Jau iepriekš vēstījām par traģisko notikumu Bauskas novada Brunavas pagastā, kur tika nošauti trīs suņi, kas piederēja zemnieku saimniecības īpašniekam un sociālo tīklu personībai Modrim Konovalovam, plašāk zināms arī kā zīmola “Modra olas” īpašnieks. Šis notikums izraisīja plašu rezonansi visā Latvija, un par to joprojām aktīvi diskutē arī sociālajos tīklos.
TV3 raidījumā “900 sekundes” premjermenistre Evika Siliņa skaidri pauda savu nostāju par notikušo.
Viņa norāda, ka nogalināt dzīvnieku var tikai galējā situācijā, atzīstot, ka arī pati seko līdzi notikušā izmeklēšanai un sagaida objektīvu izvērtējumu no atbildīgajām institūcijām.
Premjerministre norāda, ka par notikušo uzzinājusi tajā pašā dienā, kad informāciju sociālajos tīklos publicēja Modris.
“Es arī sekoju Modrim sociālajos tīklos. Un svētdienas rītā, redzot šo ziņu, uzreiz sazinājos ar iekšlietu ministru tīri cilvēcīgi. Mēs abi esam suņumīļi, un arī ministrs uzreiz sazinājās ar policijas pārstāvjiem, lai noskaidrotu, kas ir noticis. Protams, viens ir tas, ko mēs redzam sociālajos tīklos, bet otrs – kāda ir objektīvā patiesība,” TV3 raidījumam “900 sekundes” norādīja Siliņa.
Premjerministre atzīst, ka pēc notikušā vēlējusies sazināties ar suņu īpašnieku Modri, lai noskaidrotu situāciju un, ja nepieciešams, sniegtu juridisku palīdzību, taču ņemot vērā sava amata ierobežojumus, to nav darījusi: “Es esmu amatpersona, un varbūt kādā savā citā dzīvē, ja es nebūtu Ministru prezidente, varbūt sniegtu viņam juridisku palīdzību.”
Viņa norāda, ka ir svarīgi nepieļaut steidzīgus un emocijās balstītus secinājumus, kamēr nav noskaidroti visi faktiskie apstākļi.
“Mums visiem jāsaprot, ka bieži vien nospēlē cilvēciskais faktors. Skaidrs, ka tur varēja būt mazi bērni. Es nezināju tajā rītā, kas tur ir noticis. Man ir svarīgi, lai dzīvnieki netiktu nogalināti vienkārši tāpēc, ka kādam ir bail,” tā Siliņa.
Siliņa norāda, ka ir svarīgi, lai notiktu objektīva izmeklēšana un lai šādas situācijas nekad neatkārtotos, piebilstot, ka Modra suņu nošaušana varētu būt kā signāls, lai uzlabotu pašvaldības policijas apmācības par rīcību stresa situācijās.