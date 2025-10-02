Lai cik skaista mārtiņroze, nav vērts to pirms sala nest mājās un pārziemināt… Kāpēc? 0
Kā panākt, lai kapos mārtiņrozes podos ilgāk ziedētu? Vai kādas šķirnes ir izturīgākas par citām? Jautā Madara Pļaviņās.
Novietojot mārtiņrozes kapos, svarīgāk ir podu iedziļināt smiltīs (vai citā augsnē, segumā), skaidro puķkope Inita Zeppa no Madonas. Tas vajadzīgs tādēļ, lai augsne traukā strauji nežūtu un puķe vējā neapgāztos.
Mārtiņrozi var likt zemē ar visu podu vai arī izņemt no tā (neizjaucot sakņu kamolu, to ieliek bedrē). Pirms tam augam kārtīgi aplaista vai izmērcē sakņu kamolu. Ja vēlas, ūdenim var pievienot barības vielas. Taču parasti augsne podā jau ir ielabota tā, lai mēslojuma pietiktu visam rudens periodam.
Jo kuplāka puķe, jo vairāk mitruma tai vajag, tāpēc vēlams augu pēc kāda laika aplaistīt (aptuveni reizi nedēļā, jo īpaši sausā laikā). Uz lietu nevar paļauties, jo tas caur blīvo lapojumu līdz saknēm var nenokļūt. Taču, ja nav vaļas regulāri laistīt, puķe podā kapavietu greznos daudz ilgāk nekā grieztie ziedi.
Pārstādīt lielākā podā mārtiņrozi vajag, ja trauks tiešām neatbilst puķes augumam. Taču to var nedarīt, jo līdz salam puķe izdzīvos, pat ja būs neliela sakņu sistēma.
Atlikušā īsā augšanas perioda dēļ tagad nevajadzētu pirkt panīkušas puķes, cerot, ka augu pamēslos un tas atkopsies.
Audzētāji izvēlas tikai pārbaudītas šķirnes, par kuru izturību un skaistumu ir pārliecināti. Tāpēc iepatikušos mārtiņrožu podu ar kuplu ziedu kupenu var pirkt droši. Vislabāk iegādāties tās, kam daļa ziedu atvērušies un pumpuriem redzama krāsa. Ja augam ir tikai mazi, zaļi pumpuriņi, tie var nepagūt atvērties. Der arī puķes pilnziedā (tās var iegādāties lētāk), jo kapos rudenī tām tik un tā nebūs ilgs mūžs.
Lai cik skaista mārtiņroze, nav vērts to pirms sala nest mājās un pārziemināt. Pat ja izdosies, nākamajā rudenī tā ne tuvu nelīdzināsies skaistulēm, kādas var iegādāties no profesionāliem audzētājiem.