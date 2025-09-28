65 gadu vecumā mūžībā devies sociologs Aigars Freimanis 0
Vakar 65 gadu vecumā miris sociologs, uzņēmuma “Latvijas fakti” līdzīpašnieks un vadītājs Aigars Freimanis, vēsta Latvijas Sabiedriskais medijs.
Freimanis dzimis 1960.gada 16.augustā Rīgā.
Pēc Latvijas Universitātes (LU) Vēstures un filozofijas fakultātes absolvēšanas viņš strādāja LU Socioloģijas katedrā. 1991.gadā kļuva par tirgus un sociālo pētījumu institūta “Latvijas fakti” līdzdibinātāju un direktoru.
Freimanis vadījis daudzus zinātniskus projektus un pētījumus, plašāk bija pazīstams arī kā sabiedriski politisko procesu vērtētājs un komentētājs dažādos Latvijas un ārvalstu medijos. Viņš savulaik bija arī Ministru prezidenta Māra Kučinska (AS) padomnieks un īsu brīdi bijis laikraksta “Diena” galvenais redaktors.
Vēl nesen sociologs viesojās TV24 raidījumā “Dienas personība”, kurā komentēja valsts 253 miljonu eiro budžeta deficītu.
Žurnāliste Anita Daukšte savā “Facebook” profilā raksta, ka vēl pirms divām nedēļām sazinājās ar sociologu, kurš solīja atnākt uz TV24 raidījumu “Nedēļa. Post scriptum”…
“Ziņa, ka aizsaulē devies sociologs, Latvijas fakti vadītājs Aigars Freimanis ( 1960 -2025) ir traģiski skumja… Sazvanījāmies pirms 2 nedēļām, viņš solīja atnākt uz raidījumu Nedēļa. Post scriptum. Pēc dienas atzvanīja, teica, esot ielikts slimnīcā. Teicu – veselību, un tad sazvanāmies, aicināšu uz raidījumu vēlāk…. Vairs nē.
Viens no Latvijas socioloģijas un politikas analīzes spožākajiem prātiem, lielisks analītiķis un trāpīgs vērtētājs, ironisks un asprātīgs. Lai vieglas smiltis un gaišs ceļš Mūžībā! Visdziļākā līdzjūtība tuviniekiem un visiem, kuriem viņš svarīgs.”
LA.LV izsaka līdzjūtību Freimaņa tuviniekiem.