Foto: Sociālo tīklu ekrānuzņēmumi

Ugunsdzēsēji, policija, sprādzieni un dūmi: Džilindžera sieva Cēsīs piedzīvo šausminošus mirkļus 0

LA.LV
11:47, 22. novembris 2025
Stāsti Pieredze

Rakstniece un režisora Dž. Dž. Džilindžera sieva Inga Grencberga piektdienas vakarā devusies uz Cēsīm, lai tiktos ar grāmatu kluba dalībniekiem. Taču neviens negaidīja, ka vakars izvērtīsies pavisam citādi, ar sirēnām, dūmiem, sprādzieniem un policijas iesaisti.

Reklāma
Reklāma
Pieci labākie ministri, kādi Latvijā bijuši kopš neatkarības atjaunošanas – viņi būtiski mainījuši mūsu valsti 1
Nopludināti visi 28 miera plāna punkti: kāpēc Polijai tajā ir unikāla loma? 50
VIDEO. Kuriozs tepat, kaimiņos: amatpersonai attālinātās sēdes laikā visnepiemērotākajā brīdī ieslēgusies kamera 2
Lasīt citas ziņas

Sociālajos tīklos Grencberga dalījusies ar visai satraucošu brīdi, ko viņai nācies piedzīvot: “Brauciet uz Cēsim!”, viņi teica… parasts vakars rakstnieces dzīvē ar mašīnas “sprādzienu“ un grāmatu klubu … 2’vas ugusndzēsēju vienības, policijas busiņš … protokoli … ieliska attieksme & atbalsts! Paldies, iekšlietu darbiniekiem Cēsu pusē … sajutos droši.
Paldies!”

Izrādās, kamēr viņa atradusies blakus ēkā, kādi jaunieši, iespējams, aiz garlaicības vai pārgalvības, zem Grencbergas automašīnas pārsega iemetuši petardi: “Pirms kāda laika kaut kas uzsprāga zem pārsega, bija skaļi, dūmi un signalizācija!” tā Grencbergai par notikušo paziņojušas satrauktas notikuma aculiecinieces.

CITI ŠOBRĪD LASA
Havjers Milejs un “šoka terapija”: vai Argentīna piedzīvos veiksmes stāstu?
“Ziema būs auksta!” Tramps brīdina Zelenski un atklāj, kas draud Ukrainai, ja tā atteiksies parakstīt ASV izstrādāto miera plānu
Lepojamies! Graudiņa/Samoilova ar pārliecinošu uzvaru iekļūst pasaules čempionāta finālā

Par laimi, pati rakstniece nav cietusi, arī bojājumi nebija katastrofāli – tikai nokvēpis priekšējais spārns, taču situācija bijusi pietiekami nopietna, lai ierastos glābēji un likumsargi.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Ejiet pie advokāta!” “Bolt” kliente šokā: jāsedz mašīnas remonts par notikumu, kas nav viņas vaina
“Jūs, nabagu bērni, sapņojiet piezemētāk”; svētku labdarības laiks ļaudīm “dod pa nerviem”
“Paldies, ka VID manu adresi ielika melnajā sarakstā,” uzņēmējs nikns par likuma bezjēdzībām Latvijā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.