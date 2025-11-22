Ugunsdzēsēji, policija, sprādzieni un dūmi: Džilindžera sieva Cēsīs piedzīvo šausminošus mirkļus 0
Rakstniece un režisora Dž. Dž. Džilindžera sieva Inga Grencberga piektdienas vakarā devusies uz Cēsīm, lai tiktos ar grāmatu kluba dalībniekiem. Taču neviens negaidīja, ka vakars izvērtīsies pavisam citādi, ar sirēnām, dūmiem, sprādzieniem un policijas iesaisti.
Sociālajos tīklos Grencberga dalījusies ar visai satraucošu brīdi, ko viņai nācies piedzīvot: “Brauciet uz Cēsim!”, viņi teica… parasts vakars rakstnieces dzīvē ar mašīnas “sprādzienu“ un grāmatu klubu … 2’vas ugusndzēsēju vienības, policijas busiņš … protokoli … ieliska attieksme & atbalsts! Paldies, iekšlietu darbiniekiem Cēsu pusē … sajutos droši.
Paldies!”
Izrādās, kamēr viņa atradusies blakus ēkā, kādi jaunieši, iespējams, aiz garlaicības vai pārgalvības, zem Grencbergas automašīnas pārsega iemetuši petardi: “Pirms kāda laika kaut kas uzsprāga zem pārsega, bija skaļi, dūmi un signalizācija!” tā Grencbergai par notikušo paziņojušas satrauktas notikuma aculiecinieces.
Par laimi, pati rakstniece nav cietusi, arī bojājumi nebija katastrofāli – tikai nokvēpis priekšējais spārns, taču situācija bijusi pietiekami nopietna, lai ierastos glābēji un likumsargi.
Cēsīs drošība augstā līmenī! Paldies! pic.twitter.com/WGN9R33YY3
— Inga Grencberga (@Grencberga) November 21, 2025