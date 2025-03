Advokāts Dzanuškāns: “Mums drošību nodrošina nevis žogs, bet gan prātīgi realizēta ārpolitika” Ieteikt







“Es nevaru uzskatīt sevi par speciālistu aizsardzības būvju izvietošanā un tamlīdzīgi, taču domāju, ka jebkurā gadījumā žogam ir vairāk simboliska nozīme, nevis praktiska nozīme,” tādu viedokli TV24 raidījumā pauda zvērināts advokāts Jānis Dzanuškāns, diskutējot par žoga nepieciešamību uz Latvijas austrumu robežas valsts aizsardzības stiprināšanai.

“Šis te piemērs ar cigarešu kontrabandu parāda to, ka mēs varam uzbūvēt, ko mēs gribam, bet tie, kas nodarbojas ar robežas šķērsošanu nelegālā veidā, atradīs risinājumu. To parāda arī tā sauktais lielais Trampa mūris uz Meksikas robežas. Vienalga, cik tas ir augsts, cik zinu, kādi 30-50 m augsts, tie, kas grib tikt pāri robežai, viņi atrod iespēju, kā to izdarīt, ja tas [mūris] netiek pieskatīts. Līdz ar to es neteiktu, ka žogs no kaut kā attur. Tā vairāk ir simboliska nozīme, un varbūt mums tāds kā mierinājums, ka mēs jūtamies drošāk,” pārdomas pauda advokāts Dzanuškāns TV24 raidījumā.

Pie tam advokāts uzskata, ka mums drošību nodrošina nevis žogs vai kaut kāda infrastruktūra uz robežas, bet gan “prātīgi realizēta ārpolitika” un tās lietas, kas ir saistītas ar valsts prioritāšu noteikšanu ārpolitiskos jautājumos tieši sadarbībā ar mūsu partneriem. “Tas ir tas, kas garantē un dod drošību,” sacīja Dzanušāks, runājot par žoga būvniecību uz Latvijas austrumu robežas.

Jau ziņots, ka VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) vadībā 2024.gada nogalē saskaņā ar plānoto uz Latvijas – Krievijas robežas pabeigta žoga izbūve prioritāros posmos, kā arī vairākās vietās purvainajos apvidos uzstādīti žoga peldošie balsti jeb pontoni 8 kilometru garumā. Atlikušie 28 km žoga sarežģītās, grūti piekļūstamās zonās un pontoni 15 km garumā efektīvākai valsts līdzekļu izmantošanai tiks izbūvēti saskaņā ar valdībā apstiprināto termiņu līdz 2025. gada oktobra beigām, norāda VNĪ valdes locekle Jeļena Gavrilova.

Tāpat 2021. gada rudenī tika noteikts, ka VNĪ vada, īsteno un uzrauga ārējās robežas ar Baltkrieviju infrastruktūras izbūvi, kur žoga izbūve tika pabeigta 2024.gada jūlijā un infrastruktūras izbūve tika pabeiga dažas nedēļas vēlāk. Plašāk lasiet VNĪ mājaslapā.