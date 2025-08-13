Āfrikas cūku mēris pārņem fermu Talsu pusē. Tūkstošiem rukšu tas ir pāragras nāves spriedums 0
Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) SIA “Nygaard International” piederošā cūku novietnē ar 4900 cūkām Talsu novada Ģibuļu pagastā konstatējis šogad valstī ceturto Āfrikas cūku mēra (ĀCM) uzliesmojumu, aģentūru LETA informēja dienestā.
PVD slimības skartajā novietnē veic slimības apkarošanas un ierobežošanas pasākumus, kā arī epidemioloģisko izmeklēšanu. Lai likvidētu uzliesmojuma perēkli un nepieļautu slimības tālāku izplatīšanos, visas novietnē esošās cūkas tiks likvidētas.
Ap ĀCM ietekmēto novietni noteikta karantīnas zona. Šajā teritorijā esošajās novietnēs PVD pastiprināti pārbaudīs cūku veselības stāvokli un biodrošības prasību ievērošanu. Karantīnas zonā ir noteikti arī ierobežojumi cūku un cūku izcelsmes produktu pārvietošanai.
PVD atgādina, ka mājas cūkas un tām paredzētā barība nedrīkst nonākt kontaktā ar savvaļas dzīvniekiem, tostarp cūkas nedrīkst laist ārā un barot ar zaļbarību, piemēram, piemājas dārzos pļautu zāli, pārtikas produktu pārpalikumiem un citiem termiski neapstrādātiem augu izcelsmes produktiem.
Tāpat mājas cūku novietnēs nedrīkst lietot pakaišus, kuriem varētu būt piekļuvuši savvaļas dzīvnieki, kā arī pirms ieejas cūku novietnē jānomaina un jādezinficē apavi, un aizdomu gadījumā par cūku saslimšanu ar ĀCM nekavējoties jāizsauc veterinārārsts.
Informācija “Firmas.lv” liecina, ka 2024.gadā “Nygaard International” strādāja ar 4,878 miljonu eiro apgrozījumu un 689 883 eiro peļņu.
“Nygaard International” reģistrēta 1999.gadā, un tās pamatkapitāls ir 222 800 eiro. Uzņēmuma lielākā īpašniece ir Dānijā reģistrēta kompānija AS “DK-Latvia Farming” (91,02%), kuras patiesie labuma guvēji ir trīs Dānijas pilsoņi – Marks Beks Mellers, Eriks Tofts Andresens un Mia Beka Otosena.
Kompānijai pilnībā pieder SIA “Nīcas rukši”.
LETA jau vēstīja, ka līdz šim šogad Latvijā bija reģistrēti trīs ĀCM uzliesmojumi mājas cūku novietnēs. Vīruss 2025.gada maija sākumā tika konstatēts piemājas saimniecībā ar 36 cūkām Tukuma novada Džūkstes pagastā, jūlija sākumā – mājas cūku novietnē ar sešām cūkām Jelgavas novada Glūdas pagastā, bet jūlija izskaņā mājas cūku novietnē ar 55 cūkām Bauskas novada Iecavas pagasta Rosmē.
Savukārt mežacūku populācijā ĀCM šogad Latvijā ir konstatēts 938 mežacūkām 26 novadu 146 pagastos un trīs pilsētu teritorijās.
Kopš 2014.gada jūnija, kad Latvijā pirmo reizi tika reģistrēts ĀCM, vīruss konstatēts kopumā 10 649 mežacūkām, tostarp 2014.gadā Latvijā ĀCM tika konstatēts 217 mežacūkām, 2015.gadā – 1048, 2016.gadā – 1146, 2017.gadā – 1431, 2018.gadā – 905, 2019.gadā – 430, 2020.gadā – 377, 2021.gadā – 448, 2022.gadā – 1274 mežacūkām, 2023.gadā – 1002 mežacūkām, bet 2024.gadā – 1433 mežacūkām.
ĀCM Latvijā pirmoreiz tika reģistrēts 2014.gada jūnijā trim mežacūkām dažus metrus no Baltkrievijas robežas. ĀCM ir ļoti bīstama saslimšana, un mājas cūku novietnē, kurā slimība konstatēta, ir jānokauj viss ganāmpulks.
PVD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli.