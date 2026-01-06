Dabas kataklizma. 1000km gari sastrēgumi, nav apkures, bojāgājušie – sniegs un sen nepieredzēts aukstums paralizē Eiropu 52
Turpinoties aukstuma vilnim, sniegs un sals ievērojami apgrūtinājis dzelzceļa un gaisa satiksmi Eiropā un izraisījis garus sastrēgumus uz automaģistrālēm. Aukstuma dēļ daudzviet slēgtas skolas.
Nīderlandē otrdienas rītā gandrīz pilnībā apstājās vilcienu satiksme, un Amsterdamas Shipholas lidostā atcelti simtiem avioreisu.
Francijā pārtrauca kursēt skolēnu autobusi, un dažos reģionos apturēta vilcienu satiksme. Lidostās Parīzē un Nantē atcelti lidojumi.
Pirmdienas pēcpusdienā tika ziņots, ka sastrēgumi Parīzes reģionā kopumā stiepjas 1000 kilometru garumā. Tika ziņots arī par pieciem bojāgājušajiem uz ceļiem. Otrdien apstākļi uz ceļiem ir nedaudz uzlabojušies.
Lielbritānijā slēgtas simtiem skolu Skotijā, un meteoroloģijas dienests prognozēja, ka līdz nedēļas beigām valsts dienvidos gaidāms stiprs sniegs.
Zviedrijas ziemeļos šodien gaisa temperatūra pazeminājās līdz mīnus 40 grādiem pēc Celsija, savukārt Dānijas varasiestādes mudināja cilvēkus Ziemeļjitlandes reģionā trešdien palikt mājās, jo gaidāma spēcīga snigšana.
Šveicē La Brevinē, Neišateles kantonā, kas tradicionāli ir aukstākais apdzīvotais punkts vairāk nekā 1000 metru augstumā, nedēļas sākumā gaisa temperatūra noslīdēja līdz mīnus 30,3 grādiem pēc Celsija.
Čehijas meteorologi prognozēja, ka gaisa temperatūra tuvākajās dienās visā valstī saglabāsies zem nulles, un šodien pie robežas ar Vāciju tika reģistrēti mīnus 25 grādi pēc Celsija.
Prāgā desmitiem tūkstošu cilvēku palikuši bez apkures un karstā ūdens pēc centralizētās siltumapgādes caurules avārijas. Polijā temperatūra pazeminājās līdz pat mīnus 20 grādiem pēc Celsija.
Spānijā Madridē un Maljorkas augstākajās daļās tika reģistrēts sniegs un sals. Meteoroloģijas dienests prognozēja temperatūru līdz mīnus 10 grādiem pēc Celsija.
Turpretī Bulgārijas dienvidaustrumos ir neparasti silts, temperatūrai sasniedzot 19 grādus pēc Celsija, taču meteorologi prognozē, ka jau ceturtdien snigs un iestāsies aukstāks periods.
A breathtaking scene of glowing light pillars created as streetlights bounce off floating ice crystals in –30°C cold
pic.twitter.com/YBrNugwS5b
— ✨ (@astropics) January 6, 2026
🥶 Kamēr Latvijā un Lietuvā apmākušās debesis notur temperatūru vien ap -2°…-6 °C, Igaunijā skaidrās debesis un lēnais vējš ļāvis gaisam atdzist līdz -15°…-27°C. Lai gan sniega sega noklāj visu Baltiju (vidēji 10-30 cm), tik krasam temperatūras kritumam izšķiroša ir tieši… pic.twitter.com/5gyexy81v3
— Martins Bergšteins (@MeteoLatvia) January 5, 2026